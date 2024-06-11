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全台僅1座 內湖警察公墓近飽和

聯合報／ 記者李奕昕陳金松／台北報導
內湖警察公墓經歷0403花蓮地震後出現部分裂紋，近日警政署著手整修。記者李隆揆／攝影
內湖警察公墓經歷0403花蓮地震後出現部分裂紋，近日警政署著手整修。記者李隆揆／攝影

全台唯一的警察公墓位於台北市，葬厝因公殉職或亡故警察，但容量快飽和，且警察多出身中南部，遺族祭祀舟車勞頓，影響權益。警政署提出在高雄市興建警察公墓南區分址計畫，未來適用對象還擴大至消防及海巡機關的警察人員，行政院已拍板同意斥資八點五億興建，預計二○三○年完工啟用。

現址警察公墓位於台北內湖山坡地，是一九五五年前台灣省警務處覓約地籌建，一九五九年完工忠靈祠後啟用；一九八○年間前警務處再編列五四○萬元，結合中央專案補助一二○○萬元重建忠靈祠，一九九一年完工，後再逐漸演變成現今的「警察紀念園區」。

近年警察公墓趨於飽和，且因內湖高度發展、寸土寸金，屢有民代要求「還地於民」，管理面臨不小壓力，加上相較軍人公墓，全台僅一座警察公墓顯不合理，警政署決定覓地籌建分址。

警察公墓葬厝容量 製表／李奕昕 圖／聯合報提供
警察公墓葬厝容量 製表／李奕昕 圖／聯合報提供

根據警政署統計，內湖警察公墓有納骨塔個人櫃位二○五○位，目前使用一二九三位；雙人（夫妻）櫃位三二四位，使用三一九位，幾近全滿；樹葬區啟用四年多，疑受傳統殯葬觀念影響，二四○位僅使用八位；土葬區一一○○位，使用四一四位，因二○○七年台北市政府公告實施都市計畫，警墓不得再土葬及增建納骨塔，已不再開放土葬。

警政署後勤組調查，目前警察公墓葬厝逾八成是北部人，國內警察約七成出身中南部，卻因往返不便遺族申請偏低，屢屢陳情；近年每年葬厝五十四至八十六人，今年至五月底已四十三人，呈上升趨勢，預估葬厝容量十年內不敷使用。

考量葬厝容量及區域平衡，警政署評估擇定高雄市大樹區一塊九八五六平方公尺的國有土地，規畫警察公墓南區分址，先期經費八點五億元，經內政部陳報行政院，上月核定。

南區分址計畫建納骨塔櫃位一萬八二三六位，另除樹葬區，新增灑葬區及花葬區，預計明年辦理土地撥用、設計等作業，二○二八年動工，拚二年完工。

警政署說，依計畫南區分址可滿足未來五十五年葬厝需求，兼顧中南部警察；另為完善福利照護，研議修正警察公墓管理要點，未來納入消防、海巡機關的警察人員及其配偶。

依警察公墓管理要點，得申請葬厝資格，警察機關、學校在職或退休人員及其配偶；三年以上在職約聘僱人員；連續服務廿五年以上轉任其他公務機關在職或退休人員及其配偶；曾任職經審查核定具特殊事蹟。

內湖 公墓 警察

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