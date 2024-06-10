馬尼拉端午餐會緬懷先賢 合唱台語歌掀高潮

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓台灣同鄉會昨天邀旅菲鄉親在馬尼拉舉行端午節餐會，會長梁乙元在會中緬懷台灣先賢，菲律賓各台灣商會幹部與駐菲代表周民淦合唱台語歌掀起高潮，現場充滿台灣味。

菲律賓台灣同鄉會監事長莊炳陽、僑務委員黃雅惠、陳柏材、江福龍、菲律賓台商總會總會長林登峰、菲律賓台灣工商總會會長楊鴻裕等400多名旅菲台灣人出席餐會，現場發送粽子，讓與會者品嚐家鄉味。

梁乙元在致詞時緬懷蔣渭水、陳定南、鄭南榕等先賢，祝與會鄉親身體健康，萬事如意。

周民淦表示，旅菲鄉親今年5月積極參與支持台灣加入世界衛生大會（WHA）健走活動，獲得許多菲國主流媒體報導。感謝菲律賓台灣同鄉會大力號召，讓菲律賓人知道台灣能在醫療合作上對全世界做出很大貢獻，卻因政治因素遭世界衛生組織（WHO）排除在外的情況。

他說，台灣前幾天宣布，8月1日起，延長試辦菲律賓國民來台免簽證措施，相信很多台灣鄉親都有菲律賓親戚、朋友和員工，希望大家鼓勵他們多多造訪台灣，藉由人與人之間的交流，體會台灣的人情味，相信台菲關係一定會越來越好。

商總 菲律賓

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