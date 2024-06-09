雪管處規劃深度體驗 與櫻花鉤吻鮭同游戲水

瀕臨滅絕危機的櫻花鉤吻鮭經30年復育，數量已達約1.8萬尾，棲地從1條溪流增加到4條。雪管處推廣環境教育，規劃深度體驗教室，未來民眾可穿潛水衣入溪實地觀察櫻花鉤吻鮭。

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處現正規劃深度體驗教室，待建物完工後，民眾可穿潛水衣入溪觀察櫻花鉤吻鮭，希望讓遊客從「了解、關心、進而行動」，保護溪流生態系，愛護水資源。

回顧保育初期，雪管處規劃以七家灣溪為原始棲地，拆除5座攔砂壩、徵收8.1公頃菜地規劃植樹造林，促成武陵農場轉型。

此外，退壩還水於河、放流養殖擴展棲息空間、封溪護魚、成立保護國寶魚巡守隊、保育技術國際接軌及研發專利復育等，都是保育工作一環。

雪管處長林文和告訴中央社記者，近年極端氣候，雨量忽然增加或減少，台灣溪流遭洪水或乾旱侵擾，生活在溪流水生生物遭遇莫大威脅；台灣近30年平均氣溫增加攝氏2.5度，迫使櫻花鉤吻鮭生存棲地往上游發展，相對壓縮原本生存空間。

林文和說，檢視30年前訂定目標，已陸續完成七家灣溪、羅葉尾溪、南湖溪和合歡溪流域，僅剩司界蘭溪還未建立健康且自我繁衍族群，雪管處已規劃2024、2025年改善司界蘭溪棲地並增加放流數量。下一個10年目標，希望5條歷史溪流要有健康自我繁衍族群共達3萬尾以上。