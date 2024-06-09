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從老建物起步 櫻花鉤吻鮭復育走過風災艱辛路

中央社／ 台中9日電
櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。 圖／台中市政府農業局提供
櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。 圖／台中市政府農業局提供

櫻花鉤吻鮭30年復育路從1間老建物開始，曾遇颱風一夕間建物、設備全被沖走，雪管處武陵管理站主任廖林彥憶起這段路程有艱辛也有成就感，雖曾想到國外養鮭魚，卻仍決定留下。

「最辛苦的時候已經過去了」，廖林彥告訴中央社記者，1999年接下復育工作時，復育中心是沿用行政院農業委員會（農業部前身）水產試驗所1間老建物，4/5在陸地上、1/5在河床上，2004年艾利颱風侵襲，土石流將建物、魚全沖走。

東西沒了，設備付諸東流，但經驗還在、人還活著，2005年嶄新台灣櫻花鉤吻鮭生態中心啟用，廖林彥等復育小組成員憑藉責任心和使命感，持續研究多年，總算讓種原庫每年復育1萬尾鮭魚，1/3放流、2/3保種研究。

廖林彥說，去年以無水運輸法在中央尖溪放流1000顆卵，預估可活下200尾，如果順利繁衍，2年後長大，100隻母魚約可產下3萬顆卵，歷經物競天擇，將產生幾百尾鮭魚。

廖林彥投入復育工作超過20年，櫻花鉤吻鮭數量從約200尾增加到約1.8萬尾，降低滅絕危機，2022年獲農業部表揚。

不諱言曾想過離開的廖林彥坦言，本來想復育工作告一階段就可放下，到國外養鮭魚，但當保育工作進入下階段環境教育時，他仍選擇留下繼續投入。

4月3日花蓮外海大地震，廖林彥說，本來規劃4月要勘查去年放流的魚卵孵化情況，但強震導致雪霸國家公園多處受到地震災害，只能等路況安全後再前往中央尖溪查看。

復育 櫻花鉤吻鮭 鮭魚

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