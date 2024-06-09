聯合報一周大事 6/2~6/8

1956年6月8日，台北美國學校內的台北美國青年中心舉行落成典禮，時任美國駐中華民國大使藍欽、美軍顧問團長史邁斯、台北市長高玉樹等，致詞中均盛讚該中心的建築極為有用，將使美國青年的體育、教育活動有效增加及裨益於青年們友誼之增進。高玉樹更表示。台北市願儘可能協助該中心在將來的發展上達到盡善盡美程度。美國學校校長摩爾說，中心之建立，使台北美國青年之夢想得以實現，啟用之後，如珍視善用使各種活動均圓滿成功。

2024-06-08 09:00