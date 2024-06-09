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聯合報一周大事 6/2~6/8
國內
3日：台二線七十公里、基隆潮境路段發生山崩，十一輛行經或停路旁的汽機車遭波及，二人輕傷送醫。
4日：立法院三讀通過「再生醫療法」，條文明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，非醫療機構執行再生醫療行為及廣告最高開罰二千萬元。
4日：台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長基辛格三巨頭齊聚台灣。
國外
2日：墨西哥舉行總統大選，左翼執政黨「國家復興運動黨」候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆以壓倒性票數當選，成為該國首位女總統。
5日：全球首例人類感染H5N2禽流感死亡病例出現，世界衛生組織表示，死者是墨西哥一名五十九歲患者。
7日：美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基在法國巴黎舉行高峰會，拜登在會中宣布，美國最新的二點二五億美元（台幣約七十三億元）對烏援助。
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