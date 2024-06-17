力守全民資產！永豐銀行AI科技助陣、識詐把關

詐騙猖獗，人心惶惶，且犯罪手法推陳出新，詐騙金額也不斷向上攀升，而銀行扮演金融往來第一線，如何與警方聯手，帶領全民共同打詐？永豐銀行董事長曹為實表示，「客戶放在銀行裡的錢財，可能是用來幫父母看病、幫小孩繳學費，或是明天要付房租、水電費，因此銀行有義務一起打擊犯罪、守護資產，讓客戶真正安心。」

永豐銀行董事長曹為實認為「守護客戶的資產，是銀行家的道德與責任。」 (圖／李清宇 攝影)

永豐銀行防詐有成，守護客戶的第二生命

「銀行家的道德與責任，是要為客戶守護他的第二生命，就是他的資產。」曹為實認為，詐騙集團非法取得客戶的錢財，就是在剝奪客戶的第二生命，因此永豐銀行十分重視「防詐」，在2023年整年度總共阻擋近500件詐騙案，累計總金額超過3億元，阻詐績效名列前茅，不僅獲得銀行公會「金融業打擊詐欺高峰會」頒獎表揚成效優異行員，也獲頒臺北市警局防詐詐騙「攔阻量能」績優金融機構。

「我們希望做到每一筆疑似詐騙的事件，都是在錢離開銀行之前，就被阻擋下來。」曹為實表示，永豐銀行除了重視內部教育訓練，提高第一線行員對詐騙的敏銳度，也和台北市警察局及警政署刑事大隊簽署合作備忘錄，藉由「即時連線通報、迅速追蹤影像、查核可疑帳戶」的系統，掌握黃金時間，提升辦案效率，警銀聯手共同打擊犯罪。

此外，永豐銀行更運用新科技設備，如：掌靜脈生物辨識，讓詐騙集團無法冒充戶頭的主人，並領先業界、攜手新創科技服務商，結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率，以降低客戶遭詐騙或惡意利用的風險。同時透過行員內部教育訓練，積極防範詐騙集團透過「假投資」、「假親友」、「假購物」等手法，進行人頭帳戶交易，把詐騙防護網編織得更縝密。

警銀聯手阻詐有效率，成功擋下鉅額詐騙

最令曹為實印象深刻的阻詐案例是，有一位客戶來到分行要匯款美金285萬元給表哥的女友，分行經理覺得可疑；當時客戶解釋，是表哥的女友向他借錢投資、還出示了借據，在分行經理細心比對下，發現匯款金額、收款戶姓名，和借條上的名稱不一致，進一步追查後確認是詐騙。

還有一位退休的王先生，到分行匯款新臺幣69萬元進行基金投資，分行人員發現這個基金本身並沒有經過金管會註冊，但王先生仍堅持要匯款，銀行端只好勸王先生「晚一天匯款」，並把握時間與警方連線調查，確認收款帳戶為警示帳戶，成功阻擋了這筆詐欺匯款。

全民防詐時代，牢記「5不3要」自我保護措施

曹為實呼籲民眾，詐騙事件層出不窮，雖然銀行有義務幫助客戶守護資產，但對抗詐騙不只是政府、銀行、企業的事，客戶本身也是不可或缺的重要防線，建議民眾牢記警政署提供的「5不3要」自行保護措施，「5不」包括：不接可疑來電、不聽莫名威脅、不看誇大廣告、不傳個人資料、不信投資明牌，「3要」則是：要警覺、要查證、要報警，若有疑慮可隨時諮詢行員。