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高鐵延伸宜蘭進度曝光 李孟諺：最快明年提出環評報告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天赴立法院進行施政總質詢，與交通部長李孟諺（右）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天赴立法院進行施政總質詢，與交通部長李孟諺（右）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影

高鐵延伸屏東跟宜蘭案，民進黨立委陳俊宇今天關切目前推動進度，交通部長李孟諺表示，高鐵延伸到宜蘭規畫逐步成熟，若順利的話，明年初會提出環評報告，希望可以進入到成立計畫、設計後發包等階段。

行政院長卓榮泰今天率行政團隊赴立法院進行施政總質詢。陳俊宇指出，接下來是宜蘭交通建設黃金10年，包括鐵路高架化、高鐵延伸至宜蘭，相關交通建設有無辦法縮短期程，讓工程盡早動工提早完工。

卓榮泰表示，內閣團隊上任雖然僅兩周時間，內部已經針對高鐵延伸宜蘭跟屏東案開專案會議討論，目前存在一些問題，會已有充分討論。

李孟諺說明，高鐵延伸宜蘭案進入關鍵環評階段，正在做環境調查，要有四季調查數據，預計明年初會完成環評報告，因為要做二階環評，交通部會先跟環境部溝通，希望能加速環評流程，如果順利於明年完成環評後，就可以循序漸進進入成立計畫、設計、發包等階段。

宜蘭鐵路高架化部分，李孟諺說，今年6月會有環評大會審查，如果順利通過，進度會比高鐵快。

受到0403花蓮大地震影響，衝擊東部觀光產業，政府啟東花東觀光振興措施，陳俊宇說，宜花東是共同觀光圈，為什麼振興補助獨漏宜蘭；陳俊宇以端午連假訂房率為例，往年端午節前後宜蘭訂房率約8成，今年只剩約4成，以疫情期間還嚴峻，希望交通部能研議把宜蘭納入振興方案。

李孟諺說，當初評估宜蘭訂房率稍微有下滑，沒像花蓮這麼嚴重，現在用活動補助投入500萬元經費，協助宜蘭招攬觀光客，後續看訂房率狀況再進一步協助。

李孟諺 環評 高鐵延伸宜蘭

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