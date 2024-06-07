【重磅快評】卓榮泰一頓飯毀郭智輝人設 台電也難翻身

新官上任的經濟部長郭智輝近來數次談論核電廠延役，一時讓外界以為賴政府的能源政策可能轉向。但在昨晚閣揆卓榮泰及綠委餐敘後，郭改稱「現在核電是我們沒有考慮的一部分」。能源政策何其重大，一頓飯之後竟能改絃更張，卓榮泰用一頓飯折損一位部長，損失慘重。

美國商會昨天公布2024白皮書，成員關心台灣是否有穩定的能源供應，甚至希望能參與我國電價審議，引來社會關注，但也凸顯外商對於我國能源政策的憂慮，不僅希望台灣電價穩定、透明及可預測性，也關心能否有穩定的能源供應；令人遺憾的是，郭智輝在這番政治操作中一夕變盤，無疑是傳遞了一個負面訊號。

台電連年經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免倒閉。郭智輝在立法院經濟委員會答詢時表示不支持補助，台電應該靠自己努力賺錢；談到核電廠延役，郭智輝也說只要修法通過，核二、核三可延役廿、卅年。來自企業的郭智輝用專業角度看問題，雖理性務實，卻惹怒一票綠委，並成了昨晚餐敘的主角。

果然，在一頓飯之後，郭智輝終於搞清楚狀況。今天先由卓榮泰為他緩頰，稱郭多次提到核能問題，一定是在核安、核廢料可以得到處理，而且社會有共識才往下思考；郭智輝也調整口徑表示「非核家園的態度沒有改」、「核電我們目前沒有考慮」、「核電沒有考慮放在基載或備載」。

郭智輝這頓飯吃得不輕鬆，顯然他正是昨晚那隻誤入叢林的小白兔。在卓揆、綠委的「溝通」之下，郭智輝選擇放棄專業，擁抱綠營的政治正確。這一來雖可為他暫時解除內部壓力，但千瘡百孔的台電還是要他來收拾整頓。

郭智輝說目前沒考慮核電，但他還是得在下月提出電力需求及能源配比目標時程，民進黨把5成發電量寄望在天然氣，日前綠委才爆料，永安液化天然氣接收站在中共圍台軍演時，有3天都沒有運輸船到港卸貨，如果核電不放入基載及備載電力，這可是一道難解的方程式。

更慘的是，台灣的再生能源發展了8年，但目前的發電量還不到一成，根本無法彌補核能除役的缺口。美國商會期待台灣有穩定的能源供應，耀達執行長黃仁勳也擔憂台灣的缺電問題，郭智輝有能力說服他們嗎？

郭智輝說，台電應該靠自己努力賺錢，但眼前的事實是，核電1度1.5元，風電及光電1度3到4元、購電則要4到5元，台電要如何賺錢，不勞郭智輝花腦筋，答案都很清楚。

行政院發言人陳世凱說，不補助台電是郭智輝對未來台電經營的期許，但問題是，天然氣降價不易，風電光電成本數倍於核電，郭智輝的期許會有落地的一天嗎？賴政府對台電的撥補何日方休？撥補恐怕已成台電日常。卓榮泰的一頓飯毀了郭智輝的人設，也讓台電很難翻身。