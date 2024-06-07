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行人走平溪鐵道挨罰 立委提案修鐵路法

中央社／ 新北7日電

網紅在三貂嶺鐵路橋遭重罰，國民黨立委廖先翔今天表示，已提案修改鐵路法，讓鐵路路線管制可因地制宜給予通行與救災彈性。

步道達人網紅Tony去年3月在新北平溪鐵道旅行，從三貂嶺火車站行經鐵路橋維修便道；今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法第57條規定，裁罰新台幣1萬元。

他拍攝「台灣最奇葩的火車站」影片，指稱受罰是冤案，因附近無道路可走，除非游泳橫渡基隆河，民眾從下了火車開始，就注定走向違法之路了。

Tony昨天又拍攝影片表示，平溪線觀光鐵路的十分老街是台灣最知名的國際觀光景點，但也是台灣最多人違反「鐵路法」的景點；日本藝人三上悠亞在此被人檢舉移送法辦，但大家只當成娛樂新聞而已。

他說，很多國際觀光客在平溪鐵道上放天燈也都違法，但「明明觸犯鐵路法，遊客卻視若無睹，是法律規定如敝屣，政府卻毫無作為」，這也是鴕鳥心態，不願修改窒礙難行的法律。

Tony告訴記者，鐵路法已不合時宜，要解決平溪鐵道的問題很簡單，如影片所述，只要修法將十分老街設置為「天燈區」，鐵軌設置感應器，當火車來時，所有旅客必須離開鐵道，等火車離開後才能放天燈。

他也認為，三貂嶺鐵路橋只要裝上感應器與燈號，開放非火車通行時段給居民與乘客通行，即可解決問題。

立委廖先翔今天告訴中央社記者，他5月1日與國民黨立委林沛祥等18人，提案修改鐵路法條第57條，對路線、橋梁設置與地方民眾及救災通行，應因地制宜給予彈性。

廖先翔說，草案增加條文，若鐵路路線、橋梁為當地居民通行的必經通路，且無公有道路替代，應解除鐵路法57條第二項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」之限制；但仍需由主管機關另訂辦法規範。

草案條文中，也因應因鐵路路線設置，導致既成道路無法通行而影響救災時效之情況，賦予主管機關應滿足跨越鐵路路線之救災通行需求之義務。

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