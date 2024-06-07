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光電亂象頻傳 綠委倡抽銀根、違規者拒買　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文、賴惠員與蔡易餘，今（7）日針對強化再生能源機制，提出三招去汙除弊。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委郭國文、賴惠員與蔡易餘，今（7）日針對強化再生能源機制，提出三招去汙除弊。記者黃婉婷／攝影

在檢察官起訴台南光電弊案後，又因為光電案廠施工時造成周遭環境、居民影響，民進黨立委郭國文、賴惠員及蔡易餘今針對強化再生能源機制，提出三招去汙除弊，包括設置光電明確標準，躉購前確認電廠符合環境指標，後續若違規可停止購買，落實「違規者拒買」，違規業者銀行可以收回款項，俗稱「抽銀根條款」。

經濟部能源署副署長李君禮允諾，環境生態數據平台會擴大辦理，並加強追蹤管考機制。至於遊戲規則，能源署會將相關規範公告，讓業者與大眾都能查詢；農業部永續司副司長王玉真也透露，將修法增訂「終止躉購」條款，面對沒有耕作、養殖事實的用地，將廢止執照。環境部環保司簡任技正呂雅雯也說，目前正在搜集各地意見，預計將修法補上不足之處。

綠委所提的三大訴求如下，首先，請能源署、中央與地方主管機關公開設立條件，確立遊戲規則；第二，台電躉購綠電前，應確保周遭環境監測數據符合環境評估要求，超出者可退回環境審查委員會；後續電廠出現違規情事，台電應停止購買。

第三，在取得電業執照前，若遭退回環境審查委員會，銀行得以停止撥款，並要求業者限期改善；若遭撤銷籌設許可，銀行得以收回款項。

郭國文指出，根據「打擊妨害綠能產業發展犯罪」檢調的實務經驗，由於政府在綠能政策上的遊戲規則不明確，導致行政單位裁量權大，因此外力有介入的空間；例如，目前規定兩公頃以下的土地，全由地方政府審查，毫無規範可言，到底什麼標準可以設置，不只業者不知道，恐怕連主管機關都不知道。

賴惠員表示，自己與郭國文選區的光電占高達1300公頃，已經遠超越，農業部等中央主管機關有讓農地合理利用的責任，應盤點並公告不利耕作用地，而不是都個案審查讓地方握有過大的行政權。

蔡易餘表示，嘉義布袋、東石、義竹也是漁電共生的先行區，但有不肖廠商為了規避光電板覆蓋率在40%以下的限制，私自挪動魚塭設計而涉及到土方挖填，使不肖業者藉機回填營建廢棄物、事業廢棄物至漁塭土地，凸顯主管機關把關不足。

主管 光電 廢棄物 綠能 郭國文

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