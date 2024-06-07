黃仁勳訪台拋有意設廠 張嘉郡：雲林六大優勢適AI產業

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，掀起「皮衣黃」旋風，黃仁勳並表達有意在台設廠。國民黨立委張嘉郡今於立法院國是論壇，表示雲林擁六大優勢，絕對是發展AI產業的最佳城市。

張嘉郡表示，雲林有六大優勢，最大優勢就是土地優勢，且交通便捷，就在雲林高鐵站旁已備好「高鐵特定產業專區」，總計10公頃土地，依法可以標售、可以標租，而且立刻可以進駐。

張嘉郡說，今年中科虎尾園區也已經通過台糖土地承租案，未來若從虎尾整個連貫到土庫、褒忠、東勢整個串聯起來，甚至可高達1600公頃土地，足以容納台積電先進製程廠，半導體與AI產業鏈上下游建廠，放眼50年，都不用擔心土地問題。

張嘉郡提到，AI產業需要穩定的能源供應，雲林擁有豐富多元的水資源，湖山水庫蓄水量5347萬噸，集集攔河堰每年供給20億噸，全台最大海水淡化廠可日產10萬噸淡水，也包括太陽光電 1850MW、麥寮汽電 1800MW等綠電。

張嘉郡指出，雲林有雲林與虎尾兩所國立科技大學，台積電熊本廠每年有50名學生到雲林求學，培訓人才也沒問題。