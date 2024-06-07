聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃仁勳訪台拋有意設廠 張嘉郡：雲林六大優勢適AI產業
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，掀起「皮衣黃」旋風，黃仁勳並表達有意在台設廠。國民黨立委張嘉郡今於立法院國是論壇，表示雲林擁六大優勢，絕對是發展AI產業的最佳城市。
張嘉郡表示，雲林有六大優勢，最大優勢就是土地優勢，且交通便捷，就在雲林高鐵站旁已備好「高鐵特定產業專區」，總計10公頃土地，依法可以標售、可以標租，而且立刻可以進駐。
張嘉郡說，今年中科虎尾園區也已經通過台糖土地承租案，未來若從虎尾整個連貫到土庫、褒忠、東勢整個串聯起來，甚至可高達1600公頃土地，足以容納台積電先進製程廠，半導體與AI產業鏈上下游建廠，放眼50年，都不用擔心土地問題。
張嘉郡提到，AI產業需要穩定的能源供應，雲林擁有豐富多元的水資源，湖山水庫蓄水量5347萬噸，集集攔河堰每年供給20億噸，全台最大海水淡化廠可日產10萬噸淡水，也包括太陽光電 1850MW、麥寮汽電 1800MW等綠電。
張嘉郡指出，雲林有雲林與虎尾兩所國立科技大學，台積電熊本廠每年有50名學生到雲林求學，培訓人才也沒問題。
張嘉郡也向黃仁勳喊話，有「台灣糧倉」之稱的雲林，最引以為傲的「吃當地、吃當季」美食優勢，可以陪黃仁勳去斗六吃肉圓、土庫吃雙糕潤、麥寮吃鹹鵝等，誠摯邀請黃仁勳到雲林「吃美食、談設廠」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言