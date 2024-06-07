前澳洲總理：中國脅迫台灣漸烈 西方國家需加強威嚇

前澳洲總理、現任澳洲駐美國大使陸克文今天投書指出，中國以灰色地帶策略威嚇台灣的手段愈趨強烈，同時會繼續增強其軍力。美國與其盟友必須強化、整合對中國的威嚇力，才能維持和平。

華盛頓郵報（Washington Post）今天刊登陸克文的投書，摘自他日前出席夏威夷智庫活動的演講。陸克文（Kevin Rudd）是現任澳洲駐美大使，但演講是以研究中國學者的身分發表，不代表澳洲政府觀點。他也是前澳洲總理、前外交部長。

陸克文在文章中指出，中國在政治、軍事、經濟、外交、網路等方面用灰色地帶策略威嚇台灣，目的是要影響台灣民眾的心理、態度行為及政治輿論。對於反統一的台灣領導人，北京也加強政治攻擊，意圖使他們失去合法性。

他說，北京對台的灰色地帶措施包括：海、空軍、海警跨越海峽中線，入侵台灣24海里鄰接區及離岸島嶼周圍，讓台灣民眾以為其政府沒有能力捍衛台灣主權；經濟方面則祭出懲罰性措施，以阻礙台灣的貿易、投資和其他國家收入，藉此讓對政治無感的選民看到台灣的脆弱性。

陸克文指出，北京在南海、東海的作為與其對台的灰色地帶措施有點相似。中共人民解放軍空軍也出動到釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近，中國在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）、菲律賓也有非致命性脅迫行動。

他說，北京對整個台灣採取灰色地帶策略強度越高，同時也持續強化以武力拿下台灣的必要軍力，目的是要削弱台灣威嚇能力、作戰能力、及其政治、社會和經濟韌性。

陸克文說，威嚇中國，使其不會對台灣動武，這是美國與其盟友維持印太地區地緣政治穩定的基石。未來10年需更努力整合威嚇能力，才能成功維持和平。