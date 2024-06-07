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團客遭陸留置調查 邱垂正：赴陸注意安全審慎評估

中央社／ 台北7日電

一名台灣團客赴中國大陸旅遊遭留置調查數日才獲釋，陸委會主委邱垂正今天說，有初步了解原因，也會跟當事人深入了解個案；呼籲民眾赴陸要注意人身安全、審慎評估，並到陸港澳動態平台登錄。

陸委會6日指出，一個台灣旅行團日前赴中國大陸旅遊後，其中一名團員被帶走留置調查數日才獲釋。這是第一次發生赴陸旅行團成員被留置。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，初步了解有一名團客被留置，不過已經回到台灣；陸委會也在臉書等各種宣傳平台，呼籲民眾赴陸要注意人身安全，審慎做好評估，如果真的要赴陸，也一定要到陸港澳動態平台登錄，確保安全。

至於這名團客被留置的原因，邱垂正說，有初步跟主管機關了解，也會跟當事人深入了解個案。

另外，海峽論壇將於6月15日舉行，陸委會副主委梁文傑6日證實，目前有雲林和金門兩地方首長申請赴陸參與。

邱垂正表示，地方政府如果去海峽論壇，陸委會不樂見，因為海峽論壇是中共片面用「交流」包裝的統戰平台；呼籲若要參與活動，除注意自身安全，也要遵守兩岸相關法規、社會觀感與國際視聽，努力維護國家主權與考量台灣的利益。

海峽論壇 邱垂正 陸委會

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