環抱綠海、靜謐享受！ 入主高雄市心3房倒數「爭」藏

「遠雄琢蘊」位於高雄市心，交通、生活機能便利，加上超強品牌力支撐，吸引自住客目光。 圖／遠雄琢蘊 提供

與高雄科工館18公頃綠海為鄰的「遠雄琢蘊」，位於市心卻鬧中取靜，正3房格局方正，53坪寬裕尺度，滿足全家大小生活，罕見主臥陽台，讓人回家就饒富滿滿的渡假感；南高雄換屋產品選擇性相對少，「琢蘊」銷售進入尾聲，釋出正3房產品，備受市場矚目。

自然系建築「遠雄琢蘊」基地位於三民區平等路、延慶街口，座落科工館首排，擁有18公頃一望無際的綠海，方正基地面積2155坪，4面臨路，規劃2座30層地標雙塔，建蔽率僅32％，社區1樓公共區域種了80多棵樹木，仿若「將房子蓋在森林之上」。

自然系建築「遠雄琢蘊」基地位於三民區平等路、延慶街口，座落科工館首排，擁有18公頃一望無際的綠海，方正基地，面積2155坪，4面臨路。 圖／遠雄琢蘊 提供

「遠雄琢蘊」緊鄰名校正興國中、民族國小，也不乏家庭客入主。特別的是，零店面純住社區，相對單純、不複雜、不喧囂，遠雄更用極致建築工藝及建材，打造安靜舒適的家。

除嚴選日本YKK氣密窗+ Low-E膠合複層玻璃，室外噪音70分貝降到室內45分貝，達到圖書館等級。甚至當颱風來襲時，YKK氣密窗提供超越國家標準2倍水密性能，隔絕風雨吵雜和滲漏，保持室內安全與舒適。此外，樓板厚度18公分並搭配隔音墊，提升居住品質。

「遠雄琢蘊」標準大3房產品，能為每個家庭成員間創造更寬裕的「鬆弛感」，擁有獨立完整的公私領域動線。 圖／遠雄琢蘊 提供

遠雄房地產行銷經理林克明指出，遠雄琢蘊銷售進入尾聲，主力為自住客，多半是家庭客或幫子女置產；目前一般市場多以首購宅為主，換屋型產品選擇性相對少，「琢蘊」標準大3房產品，樓高3.4米，比照豪宅規格，空間感有放大、加分效果，因此產品相對珍稀，受到市場矚目、詢問度熱絡。

「遠雄琢蘊」回歸自然本質，力邀台灣自然派建築神手蘇喻哲規劃，其獨特的建築魅力，養成一群死忠的建築粉絲，設計的個案如「勤美璞真」，也往往成為當地創價者。另外，豪宅自然庭園設計師孫培強是豪宅「信義聯勤」的園藝設計團隊，北市著名旋轉豪宅「陶朱隱園」也是孫老師親手操刀，大師強強聯手，讓「琢蘊」更添話題。

「遠雄琢蘊」瞄準高資產客群，推出寬裕尺度大3房，全案銷售破9成。 圖／遠雄琢蘊 提供

「遠雄琢藴」樓高30層的白系雙塔式的建物，未來將成為當地地標，正因為30樓高度，廣角視野搭配「渡假大陽台」，可享受山、海、河、城市等不同風景，每一戶都是景觀Villa。

「遠雄琢藴」社區1樓公共區域種了80多棵樹木，仿若「將房子蓋在森林之上」。 圖／遠雄琢蘊 提供

尤其，在市中心要找到「寬廣棟距」的房子非常困難，因為市心的發展早、大塊土地稀缺，這種在公園、學校第一排「夢幻條件」的建案，往往都具極佳保值性及增值潛力。

身為上市建商的遠雄建設，為徹底落實建築營造的售後保固服務，提出5525三大保固升級，結構安全保固25年、防水保固5年、地壁磚保固5年，延長保固年限，賦予最踏實的安心感。

【遠雄琢蘊】

接待會館：高雄市三民區民族一路50號

預約專線：(07) 380-2538

個案官網：https://www.fgrealty.tw/5zg5jc