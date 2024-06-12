環抱綠海、靜謐享受！ 入主高雄市心3房倒數「爭」藏

文／ 陳俊翰 提供

「遠雄琢蘊」位於高雄市心，交通、生活機能便利，加上超強品牌力支撐，吸引自住客目光。 圖／遠雄琢蘊 提供
「遠雄琢蘊」位於高雄市心，交通、生活機能便利，加上超強品牌力支撐，吸引自住客目光。 圖／遠雄琢蘊 提供

與高雄科工館18公頃綠海為鄰的「遠雄琢蘊」，位於市心卻鬧中取靜，正3房格局方正，53坪寬裕尺度，滿足全家大小生活，罕見主臥陽台，讓人回家就饒富滿滿的渡假感；南高雄換屋產品選擇性相對少，「琢蘊」銷售進入尾聲，釋出正3房產品，備受市場矚目。

自然系建築「遠雄琢蘊」基地位於三民區平等路、延慶街口，座落科工館首排，擁有18公頃一望無際的綠海，方正基地面積2155坪，4面臨路，規劃2座30層地標雙塔，建蔽率僅32％，社區1樓公共區域種了80多棵樹木，仿若「將房子蓋在森林之上」。

自然系建築「遠雄琢蘊」基地位於三民區平等路、延慶街口，座落科工館首排，擁有18公頃一望無際的綠海，方正基地，面積2155坪，4面臨路。 圖／遠雄琢蘊 提供
自然系建築「遠雄琢蘊」基地位於三民區平等路、延慶街口，座落科工館首排，擁有18公頃一望無際的綠海，方正基地，面積2155坪，4面臨路。 圖／遠雄琢蘊 提供

「遠雄琢蘊」緊鄰名校正興國中、民族國小，也不乏家庭客入主。特別的是，零店面純住社區，相對單純、不複雜、不喧囂，遠雄更用極致建築工藝及建材，打造安靜舒適的家。

除嚴選日本YKK氣密窗+ Low-E膠合複層玻璃，室外噪音70分貝降到室內45分貝，達到圖書館等級。甚至當颱風來襲時，YKK氣密窗提供超越國家標準2倍水密性能，隔絕風雨吵雜和滲漏，保持室內安全與舒適。此外，樓板厚度18公分並搭配隔音墊，提升居住品質。

「遠雄琢蘊」標準大3房產品，能為每個家庭成員間創造更寬裕的「鬆弛感」，擁有獨立完整的公私領域動線。 圖／遠雄琢蘊 提供
「遠雄琢蘊」標準大3房產品，能為每個家庭成員間創造更寬裕的「鬆弛感」，擁有獨立完整的公私領域動線。 圖／遠雄琢蘊 提供

遠雄房地產行銷經理林克明指出，遠雄琢蘊銷售進入尾聲，主力為自住客，多半是家庭客或幫子女置產；目前一般市場多以首購宅為主，換屋型產品選擇性相對少，「琢蘊」標準大3房產品，樓高3.4米，比照豪宅規格，空間感有放大、加分效果，因此產品相對珍稀，受到市場矚目、詢問度熱絡。

「遠雄琢蘊」回歸自然本質，力邀台灣自然派建築神手蘇喻哲規劃，其獨特的建築魅力，養成一群死忠的建築粉絲，設計的個案如「勤美璞真」，也往往成為當地創價者。另外，豪宅自然庭園設計師孫培強是豪宅「信義聯勤」的園藝設計團隊，北市著名旋轉豪宅「陶朱隱園」也是孫老師親手操刀，大師強強聯手，讓「琢蘊」更添話題。

「遠雄琢蘊」瞄準高資產客群，推出寬裕尺度大3房，全案銷售破9成。 圖／遠雄琢蘊 提供
「遠雄琢蘊」瞄準高資產客群，推出寬裕尺度大3房，全案銷售破9成。 圖／遠雄琢蘊 提供

「遠雄琢藴」樓高30層的白系雙塔式的建物，未來將成為當地地標，正因為30樓高度，廣角視野搭配「渡假大陽台」，可享受山、海、河、城市等不同風景，每一戶都是景觀Villa。

「遠雄琢藴」社區1樓公共區域種了80多棵樹木，仿若「將房子蓋在森林之上」。 圖／遠雄琢蘊 提供
「遠雄琢藴」社區1樓公共區域種了80多棵樹木，仿若「將房子蓋在森林之上」。 圖／遠雄琢蘊 提供

尤其，在市中心要找到「寬廣棟距」的房子非常困難，因為市心的發展早、大塊土地稀缺，這種在公園、學校第一排「夢幻條件」的建案，往往都具極佳保值性及增值潛力。

身為上市建商的遠雄建設，為徹底落實建築營造的售後保固服務，提出5525三大保固升級，結構安全保固25年、防水保固5年、地壁磚保固5年，延長保固年限，賦予最踏實的安心感。

【遠雄琢蘊】
接待會館：高雄市三民區民族一路50號
預約專線：(07) 380-2538
個案官網：https://www.fgrealty.tw/5zg5jc

相關新聞

新光人壽「新板傑仕堡」涉弊 前董座吳東進遭約談

位於新北市首善之區板橋、採知名酒店式管理的新光人壽「新板傑仕堡」，傳出新光人壽2022年在投資該處不動產及興建過程中疑有弊端，新北地檢署今指揮調查局約談前董事長、同時也是新光金控前董事長吳東進，以及經手該投資案的相關人等，全案依涉犯保險法等偵辦中。 據了解，新光新板傑仕堡以「全齡共享」為目標，結合醫療、保全及酒店式管理服務，內設健身俱樂部、餐廳、美容會館、健檢中心和音樂廳等多元高級設施，但疑似在2年前的投資、興建過程中，出現弊端而遭人檢舉，檢調今依涉犯保險法等罪嫌約談吳東進等人，新北檢表示目前仍不便說明。

杜拜飲酒須滿21歲 外交部提醒國人遵守當地法令

由於直航便利，國人赴杜拜短期洽商、旅遊等日益增多，外交部指出，近日接獲通報，頻傳國人誤入不當場所或因不瞭解當地禁酒規定觸...

陸男駕船闖淡水河 管碧玲認海巡誤判、透露曾為中共海軍艇長

陸籍阮姓男子9日駕船直衝淡水河口，在渡船碼頭上岸稱要「投奔自由」。海委會主委管碧玲今天表示，初步清查該男曾為中共海軍，且曾擔任艇長；海巡處理過程當中的確出現誤判，已經下令處分，必須要有所警惕。

經長拋電價依碳量分級 卓榮泰曝還有3點要加強

為使國內企業買到綠電，經濟部長郭智輝指示台電研議「電價分級」，擬將電力分成綠電、低碳、 一般電力等三類，並依排碳量高低訂...

照片看歷史／養子受虐至無法說話...1959年終於獲救 與睽別9年親生父母相會

1959年6月10日，台北市警八分局延平一段派出所接獲延平區稻元里多個居民通報，指里內一間皮鞋廠張姓老闆娘以剪刀刺傷盧姓11歲養子的背部，疑似虐待導致養子傷重不能講話、不能進食，鄰居不忍，請警方求拯救這個被虐待的苦命養子。1959年6月11日，警方帶回盧姓養子，並找來與其睽別9年，似曾相識的親生父母相會。...

專訪中東衝突專家 倡「和平推」籲兩岸溝通：對話永遠有利

經濟學人曾在2021年5月號的雜誌封面上形容台灣是「地球上最危險的地方」，世界對台海情勢的焦慮絕非無的放矢，現任耶魯大學國際領導中心主任，曾任駐伊拉克美軍政治顧問、北約駐阿富汗國際安全部隊顧問的艾瑪·思蓋（Emma Sky）近期訪台，提出「和平推」（peace game）的構想。 聯合報數位版專訪艾瑪，她強調對話對於避免誤判是至關重要的，「所以我希望，人們不要認為對話是綏靖主義，而是一個相互理解立場的過程。」艾瑪如此苦口婆心，全是因為戰爭實在太可怕了，「引發戰爭的人總以為戰爭會很短，但他們鮮少短暫。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。