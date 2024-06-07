＂八師匯聚市府站＂揭密北市３房置產關鍵 「吉祥．如藝」99萬起佈局大信義計畫區超級利多

近期北市心購屋出現奇特廣告＂八師匯聚市府站＂，引發各大媒體、網友討論，原來是「吉祥．如藝」感謝醫師、律師、建築師、工程師、設計師、精算師、分析師、風水師….菁英齊聚，慧眼獨具，廣告吸睛，卻也揭露近期北市3房置產潮的關鍵因素！

台北市市中心因土地飽和，老屋占比大，過去一直苦無大型開發，伴隨大巨蛋的啟用，讓南松山再生計畫浮出檯面，比照大內科開發經驗，南松山被視為信義計畫區擴大的首要納入區段，可望比肩西區雙子星、士林區的北士科、南港東區門戶計畫的大規模建設利多！以南松山計畫目前周邊區域內的線上個案如：鐫萃、永陞鳳翔、松菸墨香等，房價都因建設利多而創下新高；與南松山計畫核心建設鐵道文創園區一路相鄰的「吉祥．如藝」，在房價的單價上具有優勢，99萬起即簽約，入手門檻也相對輕盈，最重要的是緊貼開發計畫的重點區，隨著鐵道園區的開發完成，漲勢不言而喻，也因此成為置產客的首選！

南松山都市再生計畫，以鐵道園區為軸線串連信義計畫區（圖片來源：市府計劃書）。 圖／達永建設 提供

南松山再生計畫，縫合大信義計畫區，催生市中心超級都會「南松山地區發展再生計畫」範圍包括南京東路、光復北路、忠孝東路、基隆路一段所圍地區及南松市場。地區周邊發展亮點包括：松菸文創旁的國家鐵道文創園區、菸廠路東延、京華城改建、台泥低碳智慧辦公園區等開發，以及目前的大巨蛋。未來可串連鄰近大型公共活動空間，縫合信義計畫區觀光與遊憩機能，成為台北政經中心的重要文化產業、商業發展軸帶！達永「吉祥．如藝」以基隆路一路相鄰，可以說未來增值榮景就在家門前，步行約7分鐘市府站（步行時間依據平均步行速度計算），更共享信義計畫區繁華生活圈！

亞洲最大鐵道文創園區，華山特區的2.5倍大，將縫合信義計畫區。 圖／達永建設 提供

亞洲最大鐵道文創園區，華山特區的2.5倍大整個南松山計畫的最大亮點－亞洲最大鐵道文創園區，由中央斥資88億改造台北機廠，占地16.79公頃，相當於華山特區的2.5倍大，結合鐵道文創、劇場、商場等複合主題，預計2027全面開館，可補足信義計畫區缺少的國際藝文休閒機能，而借鏡華山、松菸的經驗，區段價值再攀高！達永「吉祥．如藝」一路相鄰，願景藍圖率先受惠，難怪成為八師首選的置產標的！

「吉祥．如藝」信義區稀有千坪基地，與南松山再生計畫一路相鄰，99萬起佈局大信義計畫區利多。 圖／達永建設 提供

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