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嚴家淦故居爭議 文化部長李遠：朝古蹟活化處理

中央社／ 台北6日電

前總統嚴家淦後代被爆占用博愛特區古蹟一事再成立院話題，文化部長李遠今（6）日在立院教文會開議之前受訪表示，會朝著古蹟活化、文物保存以及民眾權益3原則繼續協調。

根據《鏡週刊》指出，嚴家淦四子、前國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控8年前以修復父親故居為由，經文化部文資局出面，向台灣銀行無償借用鄰近2處古蹟自由及大同之家暫放嚴家淦文物，歷經2度續借卻仍拒絕遷出。

李遠表示，文化部態度很簡單，整體古蹟還有2年半才會修好，台銀租借自由及大同之家也是一段時間就會重新審視是否持續，李遠表示文資局一直與台銀協調，「我們會朝著古蹟活化、文物的保存、民眾的權益這3種，3個原則繼續協調」。

先前台銀則表示，文資局借用契約將今年6月底，已規劃收回後由台銀文物館及經濟研究所進駐使用，續借與否應經董事會同意。

古蹟 文物 李遠

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