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第2次全球碳移除報告發布 學者：欲發展新型態減碳技術 受限於這兩點

中央社／ 台北5日電
英國研究指出目前全球新型態減碳方法，如生物炭、生質能源、碳捕捉封存等，僅占總移除量不到0.1%。學者認為，台灣相關發展目前多為小型實驗，要大規模應用仍有經費、土地利用競合的問題。圖為台電大林天然氣發電廠。圖／聯合報系資料照片
英國研究指出目前全球新型態減碳方法，如生物炭、生質能源、碳捕捉封存等，僅占總移除量不到0.1%。學者認為，台灣相關發展目前多為小型實驗，要大規模應用仍有經費、土地利用競合的問題。圖為台電大林天然氣發電廠。圖／聯合報系資料照片

英國研究指出目前全球新型態減碳方法，如生物炭、生質能源、碳捕捉封存等，僅占總移除量不到0.1%。學者認為，台灣相關發展目前多為小型實驗，要大規模應用仍有經費、土地利用競合的問題。

台灣科技媒體中心今天表示，英國牛津大學所領導的團隊，在台灣時間5日凌晨發布第2次全球碳移除報告，報告指出，到2050年之前，全球每年必須要從大氣中移除70至90億噸二氧化碳，才可能實現守住升溫攝氏1.5度的目標。

報告指出，目前全球從大氣中移除的二氧化碳僅約20億噸，且絕大部分來自植林等傳統方法，新型態的二氧化碳移除方法（生物炭、增強岩石風化、直接空氣捕捉、生質能源、碳捕捉與封存等）僅占總移除量不到0.1%，約130萬噸。

台灣大學海洋研究所副教授王珮玲認為，新型態二氧化碳移除技術在台灣的發展，大多處於小型的實驗規模、僅應用於工業製程階段，以及田野試驗的階段；相較台灣，美國、歐盟和日本等國則有較強的政府投資力道。

王珮玲說，要執行大規模新型態二氧化碳移除技術的挑戰，包括經費投入不足、土地利用的改變和競爭，以及可能造成環境衝擊的社會意見，在台灣要克服這些挑戰的困難度恐怕更高。

國立宜蘭大學森林暨自然資源學系教授蔡呈奇認為，以生物炭為例，生物炭是將生物質，例如木材、樹葉、農業廢棄物、禽畜糞便等，以無氧或極少氧氣的方式熱裂解之後的產物，但要在台灣大規模應用，仍有一定程度的挑戰。

蔡呈奇指出，台灣氣候（溫度與雨量）、土壤的種類變化繁多，並且生物炭施用在土壤中的研究時間並不長，因此氣候、土壤、作物與生物炭之間的交互作用與影響還有很多不清楚的地方；且台灣目前沒有立法規範生物炭的製程方法。

蔡呈奇提到，台灣農地面積破碎化，要在台灣大規模專案執行，也有很大難度；且如果只著眼於增加碳儲存，很可能會忽略土壤可承受的程度，造成良田退化，嚴重影響作物品質與產量，甚至影響食品安全。

廢棄物 減碳 農地

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