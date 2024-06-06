孩子下課後的第二個家！聯電課輔中心：播撒希望種子讓更多希望發生

「老師好、同學好，我來上課了！」放學後孩子們有說有笑，背著書包陸續抵達課輔班。在這裡，他們有老師與同學的陪伴，可以一起完成作業、填飽肚子，探索各式各樣的有趣課程。

從2005年至今，聯電課輔中心陪伴超過9500名來自單親、新住民、隔代教養、弱勢家庭的孩童，提供家庭與學校之外的溫暖和希望。

播撒希望種子 讓教育機會均等成真

國小到國中是孩童成長的關鍵時期，他們所獲得的學習經驗，對於塑造未來至關重要。

看見孩子的需要，聯華電子2005年起推動「播撒希望種子—弱勢家庭學童教育協助計劃」，由聯電科技文教基金會在新竹、臺南成立課輔中心，透過教育關懷、生命教育、閱讀推廣等多樣化教育課程，進行一系列的扎根培育活動，深入挖掘孩童們的內在潛能。

聯電課輔老師帶來生動有趣的課程，小朋友迫不及待上課。 圖／張皓婷 攝影

聯電的課輔計畫，不僅幫助了小學生，同時也讓大學生開始服務學習的工作。位於新竹市的聯電聖心課輔中心與清華大學、交通大學連結，邀請熱心公益的大學生擔任志工，帶給孩子多樣化的學習內容，以寓教於樂的方式，引領孩子進入閱讀、數學、英語、藝術、戲劇的世界，接觸平常較少涉略的領域，邊玩邊學開拓視野。

而進入課輔班的條件很簡單，只要家庭有需求，不需要提交任何證明，透過學校、社會局或直接聯繫，就能入班上課。不過，聯電科技文教基金會專案經理何蕙萍強調，「我們透過對話讓孩子了解，來到課輔班的目的不為他人，而是為了成就更好的自己」，這裡提供志工及課輔資源，協助學生完成自己的功課，由於是免費的課輔，可以為家長省去一筆負擔，但要不要加入課輔班，決定權在學生本人，並需遵守相關規定，態度是課輔班最堅守的原則。

聯電科技文教基金會專案經理何蕙萍。 圖／張皓婷 攝影

在陪伴下成長茁壯 成為服務他人的大樹

當然，教育孩子不是一件簡單的事，更何況是照顧一群特別的孩子。何蕙萍經理坦言，「因為不同的個案，這幾年我們就跑了好幾次警局，也看見真實社會安全網的重要性」。有些學生因為家庭的狀況，心情悶悶不樂，課輔老師都會主動關心，與學校教師密切合作、親自拜訪住處，進一步了解他們家庭的需求，以長時間的陪伴化解孩子的煩惱，並媒合社會不同資源，加強「家」韌性。

光陰似箭，播撒希望種子20年過去，曾經懵懵懂懂的小樹一個個長大，成為資訊工程師、兒福社工、國小代理教師，雖然身處不同的行業，但始終以一顆感恩的心回饋社會，這是他們在課輔班學到一生受用的價值。

「現在回頭看，小時候在課輔班的日子，有大哥哥、大姐姐這些老師陪著我，或多或少有影響自己。」畢業校友葉祐慈開心地說，大學選擇社工學系，出社會到非營利組織服務，也許正是內心的聲音默默呼喚她，去幫助跟自己成長背景相似的孩子，看著他們平安長大。

連結大學成立臺南基地 培育優秀師資

以師資培育起家的臺南大學，2006年即加入計畫行列，開始與聯電基金會的共同協力成立課輔基地。南大校長陳惠萍特別感謝聯電，雙方聯手推動「師資生圓夢計畫」，結合校內外資源，目前已輔導750名師資生考上正式教師，為教育第一線注入優秀新血。

國立臺南大學校長陳惠萍感謝聯電的長期支持。 圖／陳駿僑 攝影

在臺南大學聯電課輔班，由奶奶撫養長大的畢業校友董宗翰分享，國小二年級的時候來課輔班很不適應，心裡忍不住抱怨「鄰居小孩放學都能回家玩，為什麼我要來念書」，直到六年級遇見亦師亦友的康康老師，手把手帶著他解決課業與生活上的種種問題。

起初的不理解，最後化為感謝，董宗翰漸漸體會家人當初的用意，讓他在聯電的資助下獲得更多教育資源，現在已成為國小教師的他，也在教育路上實現「助人」的能力，更相信學生只要專心讀書，未來就有機會翻轉全家人的境遇。

畢業校友抽空回到聯電課輔中心，一邊翻閱老照片，一邊回憶童年的快樂時光。 圖／陳駿僑 攝影

大眾的暖心支持 促進社會更美好

一點一滴，在臺南、新竹的公益服務量能已為聯電課輔中心建立一個共善的平台，有社會志工、企業志工、大學志工、專任助理與課輔老師的努力，以及各方人士、家長一路以來的暖心支持，才能成就此時此刻的美好成果，為孩童成功搭起「第二個家」。

「看見一個又一個孩子在眼前長大，在各個不同領域實現夢想，這就是陪伴的力量吧！」何蕙萍經理說。

聯電聖心課輔中心大門旁，多年前小朋友與聯電志工一同種下的樹苗，如今長成枝葉扶疏的大樹，彷彿大自然也在倡議，「播撒希望種子，就有更多希望發生」。