吳舜文獎輔大座談／報導促正向改變 聯合報分享價值

「吳舜文新聞獎」昨在輔仁大學辦第二場校園論壇，由聯合報政治中心召集人侯俐安主講，她以兩則深度專題與調查報導切入，分享如何透過調查報導實踐社會關懷與正義，落實「監督有權力的人、關懷有需要的人」，進而促成公部門政策改變，發揮記者第四權價值。侯俐安也鼓勵學生跨領域吸收新知、保持懷疑不盡信，做好扎實的田野調查，都將成為報導的養分。

昨天由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、聯合報副內容長王茂臻、新聞部政治中心召集人侯俐安與學生座談，現場約有八○名學生，座無虛席。

侯以「找到第三條路－讓改變成真」為題，細說如何促成交通部開放偏鄉白牌車，另外，她在二○二○年報導「從台鐵一四五○案揭政府御用評委事件」，獲得吳舜文新聞獎，她從二○一八年普悠瑪翻覆事件談起，當年時任台鐵局長鹿潔身下台後，繼任局長張政源一上台，要員工身穿「我愛台鐵，安全第一」紅背心，宣示台鐵改革決心，基層罵聲一遍。

她說，改革勢必艱難，台鐵卻是先引進一四五○網軍始祖春露有限公司，以一五四九萬協助經營臉書、做圖卡、輿情、反擊負面新聞等為官方擦脂抹粉，進而察覺背後跟政府標案評委幾乎都是同一票人有關。

有學生提問，記者一天需要發好幾篇即時，如何在專題、即時中取得平衡？侯俐安認為，即時新聞當道，讓媒體環境質變，但記者價值不應只是發即時、寫評論，如何透過報導促成正向改變，是必須放在心上的事。

吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順說，裕隆集團因偏鄉白牌車議題發酵，串連跨領域資源投入幸福輪轉手，為年長者提供點對點接送服務，有影響力的報導讓改變發生。

第卅八屆吳舜文新聞獎預計今年七月十五日至七月卅一日收件，歡迎各校學生及媒體從業人員報名。