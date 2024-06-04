發展AI電力夠用？童子賢：相信主管機關 但仍提3見解

2024 COMPUTEX今（4）日開展，AI（人工智慧）話題最為熱門，只不過，缺電危機圍繞台灣，當台灣大量啟用AI的時候，究竟，台灣電力夠不夠用？和碩董事長童子賢今天表示，「我目前選擇相信主管機關說的，電力是足夠的。」他也同時提出三見解。

童子賢指出，首先，雖然我們目前預測電力夠，「但是，AI的成長速度目前是不是可以準確預估？不一定。」當AI以爆炸式方式跳升時，市場成長速度很快，「也許明年就要重新討論這個話題，把電力再估計一遍。」

第二個要考慮的是穩定供電。童子賢表示，「雖然供應電力，這個電力是穩定的電力嗎？因為有些能源的表現方式是間歇性發電，有風就有電，沒風就沒電，有太陽就有電，沒太陽就沒電。所以是間歇性的，必須要考慮。無論是AI，或者是半島體晶片製造，都必須是穩定的電力供應。」

童子賢最後一個關注的焦點在於排碳問題，「發電方式很多，但如果選擇用大量排碳方式來因應電力需求，這樣會違反全世界在2030-2035年中間，排碳要減半的全球目標。我們讓AI成長同時，也希望讓電力穩定，讓電力不排碳。」