社宅租金分級新制7月上路 內政部：助弱勢家庭減輕負擔

內政部今天說，社宅租金分級原則草案，融合所得、弱勢身分等條件進行分級設定，雙北等租金較高地區再額外折扣，經試算可減輕絕大多數社宅家戶租金負擔，符合國際公認的可負擔衡量指標。

聯合報今天報導，內政部推出社宅租金分級收費原則草案，規畫7月上路，新制考量近年推動「所得別」分級方式經驗發現，因報稅資料不完整，造成錯置過度補貼，改以「身分別」作基準，再依弱勢程度分級，租金最低可享市價3折，卻導致弱勢民眾資格不符，成為被社宅漏接的邊緣人。

內政部晚間透過新聞稿表示，近日公布「社會住宅租金分級原則」草案，除預計提供低收入及中低收入家庭，適用市價3折到5折的租金優惠外，也協助身心障礙者、受暴家庭、特殊境遇家庭等社會弱勢適用較低租金，盼建立更公平的租金分級制度，並無報載「懲罰貧窮」問題。

有關民間團體建議，租金分級應以「所得」為主要考量，內政部說，現行報稅所得僅能代表部分收入情況，無法真實反映所有弱勢條件。

內政部指出，以採取民團建議分級方式的台北市經驗為例，25處社宅中有約15%承租戶，是經社會局認定的低收入戶或中低收入戶，但卻有約74%的承租戶因報稅所得低於中低收入戶標準，而適用等同於低收入或中低收入家庭的較低租金，反而對於單親、身心障礙等弱勢身分的家庭，無較明確的協助內容。

內政部強調，這次制定的租金分級草案，融合所得、弱勢身分等條件進行分級設定，對於台北、新北等租金行情較高地區再給予額外折扣，經試算可使絕大多數社宅家戶減輕租金負擔，並符合國際公認的可負擔衡量指標。

對於各國福利制度都會面臨「邊緣弱勢」或「隱形弱勢」較不易受到照顧的情形，內政部說，低收入及中低收入戶資格認定是地方政府權責，因此對於收入低且有弱勢處境的家庭，現行機制下應由地方政府主動協助資格認定，以適用更優惠的租金制度。

內政部指出，現行全國入住社宅的2萬2000餘戶家庭中，有47%的家庭具經濟或社會弱勢身分，超出住宅法所要求40%的比率；對於現行機制未能完整照顧到的對象，將與衛福部、地方政府、民團研商具體的弱勢樣態，建立可行配套方案，使更多弱勢族群受實質照顧。

內政部說，政府現行居住協助政策，包含直接興建社宅、包租代管社宅及租金補貼，至今正協助約60萬戶家庭，有效減輕居住負擔。

內政部表示，對於8年百萬戶的新目標，已設定每年新建社宅1.5萬戶、新增包租代管2萬戶，以及租金補貼50萬戶等3大方式落實，建立更全面且多元的居住協助體系，使不同條件及需求的家庭，獲得公平的支持協助。