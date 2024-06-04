快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

助花蓮震災 勞保局補貼當地6至8月半數相關保費

中央社／ 台北4日電

勞動部今天表示，為協助花蓮0403震災事業單位，將補貼今年6至8月花蓮轄區內僱有員工的投保單位勞保、就保及職災保險保費的半數；勞保局將會協助辦理，投保單位無須另外提出申請。

勞動部今天發布新聞稿表示，為促進花蓮縣勞工穩定就業，針對花蓮縣內受0403震災影響事業單位，提供穩定僱用訓練獎勵及保險費補貼措施。

在「投保單位保險費補貼措施」部分，勞動部今天公布「勞動部辦理113年花蓮縣轄區內受0403震災影響投保單位保險費補貼要點」。勞動部說明，針對花蓮縣轄區內僱有員工的就業保險投保單位，且為民營事業單位並受震災影響較大行業，補貼投保單位今年6月至8月應負擔勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險保險費的半數。

勞動部指出，行業別包含「農、林、漁、牧業」、「住宿及餐飲業」、「支援服務業」、「藝文、娛樂及休閒服務業」、「礦業及土石採取業」、「石材製品製造業」、「水泥製造業」、「預拌混凝土製造業」與「水泥及混凝土製品製造業」等。

勞動部說，符合補貼資格的投保單位，勞工保險局於開立繳款單時，依系統資料一併辦理保險費補貼事宜，投保單位無須另外提出申請。

在「穩定僱用訓練獎勵措施」部分，已於1日公布施行「中華民國113年4月3日花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」。勞動部說明，針對花蓮縣內事業單位經通報實施減班休息每月達75小時以上，並於該減班休息期間安排受僱勞工參加每月75小時以上的訓練課程，按實際參訓勞工人數，提供每人每月1萬3725元的穩定僱用訓練獎勵。

另外，對於勞工於減班休息期間，依事業單位安排，參加每月75小時以上的訓練課程，由事業單位協助依減班休息前後的投保薪資差額，代向勞動部申請勞工訓練津貼，並由勞動部直接撥付至參訓勞工的個人帳戶，訓練津貼依參訓勞工投保薪資差額的狀況，最高可申領1萬8330元。

符合資格的事業單位需在8月31日前，向勞動部提出申請。

保險 勞動部 花蓮

延伸閱讀

最低工資調漲4%起跳？ 勞動部六月中下旬召開首次諮詢會

勞動部砸4.76億穩定花蓮勞工就業！雇主辦訓可領穩僱獎勵

經濟日報社論／健保改革第一箭 取消補充保費上限

專訪／「鐘點移工」下半年重啟試辦 勞長何佩珊：無巴氏量表限制資格

相關新聞

兩岸若衝突台積電如何回應？魏哲家：產能不可能全搬走

台積電新任董事長魏哲家面臨的第一個挑戰是地緣政治。魏哲家今日面對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會不會要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產？魏哲家說，的確有過這樣的討論。但台積電有80至90%的產能都在台灣，要全部搬出去，那是不可能的。

台美國防產業論壇6日舉辦 近30家軍火商將拜會賴清德

由台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」，將於6月6日在台北國際會議中心舉行，不過不對外公開。這次將有近30家美國廠商派代表來台，連同本地廠商，以及受邀的學者專家，總計將近150人。 消息人士透露，代表團今天抵台，除了出席論壇之外，也將參訪中科院、漢翔等國內產業；美台商會也將安排其拜會賴清德總統等政府高層。

照片看歷史／1956年男子恐嚇殺人遭圍捕 持刀躲閣樓與警僵持10小時

1956年6月4日，台北市一名男子周玉龍因持刀恐嚇要殺死與他同居的鄭姓婦人，遭警方圍捕，逃亡過程中周男躲進一處民宅的閣樓房間，過程中甚至要求警方找來新聞媒體讓他開記者會，周男與警方僵持約10小時...

衛福部否認關床 名醫質疑：難道等紙包不住火才處理？

護理人力不足，醫院「關床」問題未見緩解，有區域醫院透露關了三成病床。衛福部今回應，與去年同期相比，護理人員和床數皆增加。...

台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀

文化部駐法國台灣文化中心成立30週年，籌備的慶祝節目「Tsiò醮」獲巴黎市政府「白晝之夜」納入活動，巴黎時間1日舉行的首...

衛福部前次長王必勝新職到任 用一照片展示「不同的視野」

衛福部前次長王必勝卸任次長後，日前傳出將至中華開發金控旗下中華開發資本擔任資深副總，最後也於董事會順利通過。王必勝今（3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。