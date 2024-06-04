農糧署：從事有機農業 租農地可享6折優惠

農糧署持續推廣有機農業，除相關作物有補助措施；今天特地提醒農友，承租公有或國營事業農地從事有機農業，租金可享6折優惠，且因採申請制，務必要提出申請才能生效。

為鼓勵農民投入有機農業，農業部農糧署發布新聞指出，依據「承租公有土地或國營事業土地作有機農業使用優惠辦法」第4條規定，如果從事有機農業，可享6折租金優惠，提醒農民提出申請。

農糧署說明，上述辦法第4條規定，承租人承租公有或國營事業的農地，經依「有機農業促進法」通過驗證，或是農業部審認的友善環境耕作推廣團體登錄，可檢具符合資格的證明文件，向土地管理機關或國營事業提出租金優惠申請，並從申請日的次月起，按租約所訂租金金額的60%計收租金。

農糧署指出，租金優惠是採用申請制，也就是說，承租人在農地通過驗證或登錄後，要趕快提出申請，租金優惠就可從申請次月起算；若忘了申請，就算確實從事有機農業，也不會享有優惠；即使日後申請，提出申請前的期間也沒有辦法溯及，提醒農民注意。