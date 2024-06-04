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具原住民身分勞工 歲時祭儀期間可擇1天放假

中央社／ 台北4日電

勞動部表示，具原住民身分的勞工，可依其本人、其父母或配偶所屬民族的歲時祭儀放假日期中擇1天放假，雇主若不給假，依法可處新台幣2萬至100萬元。

勞動部今天舉辦例行業務說明會。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，「原住民族歲時祭儀」依勞基法規定，具原住民身分勞工，可依原住民族委員會參酌各原住民族習俗公告放假日期，選擇1天放假；若雇主不給假，依法可開罰2萬至100萬元。

黃維琛指出，若雇主因為業務需要，請原住民族勞工在本來要放假的歲時祭儀日工作，而勞工也願意出勤工作，雇主必須給付勞工加倍工資；如果勞工與雇主談妥另行擇日補休，也是可行作法。

黃維琛表示，勞動部每年都會與地方主管機關辦理勞基法宣導會，原住民族歲時祭儀也是宣導項目之一；過去也曾發生雇主不願給假情況，但經地方政府協調後，都會趕快給假。

原民會今天表示，原住民族歲時祭儀是國定假日，所以歲時祭儀假不須檢附參與活動證明，只要具有原住民身分，其本人、其父母或配偶所屬民族的歲時祭儀期間可擇1天放假。

原民會提醒，如果該族群公告多個歲時祭儀（如泰雅族感恩祭及播種祭），依規定僅能選其中1個歲時祭儀放假1天。

原民會表示，113年度原住民族歲時祭儀放假日期，可參考原民會網站「歲時祭儀專區」。

勞動部 原住民 父母

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