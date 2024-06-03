衛福部否認關床 名醫質疑：難道等紙包不住火才處理？
護理人力不足，醫院「關床」問題未見緩解，有區域醫院透露關了三成病床。衛福部今回應，與去年同期相比，護理人員和床數皆增加。但胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文質疑，認為醫院缺人缺床很嚴重，關床一大堆，衛福部每次都不承認，並反問：「難道都要等到問題紙包不住火才要處理？」
蘇一峰臉書發文指出：
「我之前就常說醫院缺人缺床很嚴重，關床一大堆。
😥衛福部一直都說是假消息，缺護理師缺床不嚴重。
💥最近新聞接二連三，各醫院的缺床越來越嚴重了，衛福部每次都是這樣，等到問題紙包不住火才要處理。」
衛福部今天指出，依醫事管理系統資料統計，截至今年5月，總執登護理人員數18萬9640人，較四月增加237人，與去年同期相比增加3592人；醫院護理人員數11萬9569人，與去年同期相比增加809人，其中以醫學中心層級（護病比1：6、1：9、1：11）增加最多，區域醫院（護病比1：7、1：11、1：13） 增加較困難。依據112年醫院護理服務量調查結果，護病比越高，離職率越高。
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