衛福部否認關床 名醫質疑：難道等紙包不住火才處理？

一起從生活中練習，幫地球「退燒」吧！2024年最破框跨界的盛典《永續好日子》，將於6月29、30日在松山文創園區鬧熱登場，以「永續好日子 算我一份子」為主軸，從最日常的「食、衣、住、行、育、樂」出發，現場設計永續闖關任務，民眾只要闖關成功，即可現場扭蛋拿好禮，每天超過200個大小獎項，還有機會抽中具備碳足跡標章的大獎，展開永續生活的最佳起手式。

2024-06-03 11:49