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台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀

中央社／ 台北3日電
文化部長李遠。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
文化部長李遠。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

文化部駐法國台灣文化中心成立30週年，籌備的慶祝節目「Tsiò醮」獲巴黎市政府「白晝之夜」納入活動，巴黎時間1日舉行的首輪展演，人潮至清晨3點仍持續洶湧而至，估計有近萬人參觀。

文化部長李遠表示，台灣創意首度在「白晝之夜」的發源地巴黎被納為官方節目，別具意義。今年「白晝之夜」特別提前至巴黎奧運舉行前辦理，「Tsiò醮」在這樣的背景下參與，不僅與巴黎的藝文脈動連結，也可以在巴黎匯聚全球目光的重要時刻，展現台灣的人文內涵及豐沛的文化能量。

文化部今天發布新聞稿表示，今年是台灣首次參與巴黎「白晝之夜」，也是台灣前進「巴黎文化奧運」的系列活動之一。

「Tsiò醮」轉譯台灣廟宇、線香、轎子、光明燈、擲筊及燈籠等元素，以及八仙彩流蘇垂飾等觸覺物件，藉由聲光裝置引領觀眾融入遶境人群與廟宇中沉思冥想，沉浸體驗鹽水蜂炮及燒王船等台灣傳統慶典的風華景象。

該活動同時也成為巴黎官方文化奧運活動的一環，創意的展現手法除了獲得「十大徹夜必看亮點節目之一」及「八大開趴好去處之一」，更列為白晝官方「文化親近協會」（Association Accès Culture）導覽行程之一。

文化部表示，「Tsiò醮」由剛獲總統創新獎的Bito導演劉耕名及團隊操刀，以藝術手法轉化駐法國代表處建築，呈現飄逸的燈籠及天燈、神祇跨步向前、廟會持香擲筊及煙火鞭炮四射等極具台灣公廟色彩與熱鬧氛圍。

劉耕名表示，做醮對台灣民眾來說是求個平安、一起熱鬧的日常生活景象，他也常常被感動，「Tsiò醮」獲得巴黎市政府青睞選為必看節目肯定，希望能帶給世界更多平安與慰藉，傳遞給更多民眾。

參與此次活動的民眾Nicolas Pocher（尼可拉斯）表示，第一次有機會來到台灣的駐外代表處，欣賞並感受台灣文化慶典儀式，絕對是今年白晝之夜照亮巴黎最棒的節目，希望台灣大使館明年繼續推出具有台灣特色的藝術表演。

巴文中心主任胡晴舫表示，巴文中心30週年之際能與巴黎市政府攜手辦理白晝之夜，並將擔任外亞維儂藝術節首屆主題國，巴文中心珍惜並把握局勢，將持續在歐洲各地烙印台灣文化的足跡。

巴黎奧運 文化部 白晝之夜

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