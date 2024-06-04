中工雲宇宙AI園區 勇奪英國房地產五星雙首獎

雲宇宙-建築外觀3D示意圖。 圖／中華工程 提供

中工雲宇宙AI園區自去年10月與鴻海簽下近13,000坪廠辦預購意向書後，又再度傳來好消息。「中工雲宇宙AI園區」5/31(五)甫獲得2024英國國際地產大獎的「商辦與廠辦建築類組 Commercial & Manufacturing Architecture」及「永續商業開發類組Sustainable Commercial Development」兩項五星首獎，成為該案獲國際青睞的最新亮點。

雲宇宙-空中跑道3D示意圖。 圖／中華工程 提供

該案以都市更新的方式由中華工程(2515)進行開發、規劃及建造。「商辦與廠辦建築類」得獎理由是創新的建築造型、完善的廠辦環境，大綠地廣場營造自然生態綠化，獨特的空中跑道更是刷新建築界對廠辦的刻板印象。「永續商業開發類」得獎理由是建築物結合垂直綠化，在淨零路徑上致力於減碳，創造永續美好的生活環境。

雲宇宙_1F大廳3D示意圖。 圖／中華工程 提供

「中工雲宇宙AI園區」以最新進、智慧、綠能的廠辦作業環境，希望引入先進及具競爭力的產業，進行區域產業的轉型，並配合政府制定的上位經濟、產業整體發展計畫，創造未來台灣高科技產業持續領先的優勢。除了提供優質的生產、研發作業廠房及辦公空間外，對於都市環境、生活空間綠化與舒適性的需求，並留設多處廣場等開放空間做生態綠化，有助提升土城工業區與周邊區域市容品質，以及產業與生活交融之便利性與和諧感。

圖／中華工程 提供

中華工程發言人程安慈表示，「中工雲宇宙AI園區」分為四棟，規劃16F及13樓各兩棟，地下層均為地下5F，採用鋼骨結構加上BRB挫屈束制斜撐，綠覆率高達78%。標準層樓高為4米-5米，一樓更挑高11米，樓層載重500-3,000公斤，單層800坪至全棟30,000坪，可租可售。除了ESG五大主題之外，精心打造150米至200米空中跑道、30個40呎卸貨車位、公托中心、1,400坪美食廣場及可容納近千人的多媒體國際會議廳。目前辦理美國綠建築LEED標章預認證申請、 並獲得BSI英國標準協會全球首家通過PAS 2080碳管理及台灣EEWH綠建築候選認證，預定2025年第四季取得使照。