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衛福部前次長王必勝新職到任 用一照片展示「不同的視野」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部前次長王必勝今（3日）於臉書表示，「嶄新的六月，不同的視野。告別五月天」，並展現在開發金總部上班的視野。圖／取自王必勝臉書
衛福部前次長王必勝今（3日）於臉書表示，「嶄新的六月，不同的視野。告別五月天」，並展現在開發金總部上班的視野。圖／取自王必勝臉書

衛福部前次長王必勝卸任次長後，日前傳出將至中華開發金控旗下中華開發資本擔任資深副總，最後也於董事會順利通過。王必勝今（3日）於臉書表示，「嶄新的六月，不同的視野。告別五月天」，並展現在開發金總部內上班的視野。

中華開發金控日前聲明表示，子公司中華開發資本長年深耕台灣產業投資，旗下管理多檔基金，總管理規模達新台幣560億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資；並以扶植台灣優勢產業為目標，布局IC設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資；以及回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等。

開發金強調，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，延聘衛福部前政務次長王必勝擔任資深副總經理；其於相關領域具有高度專業及深厚資歷，若加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，勢將如虎添翼。

王必勝 衛福部 電動

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