永慶第二屆誠實徵文比賽 近6千人報名

積極推動誠實品格教育的「房仲第一品牌」永慶房產集團，為讓「誠實」向下扎根，在學生心中埋下一顆誠實的種子，由永慶慈善基金會擴大在雙北市、大台中區與高雄市舉辦「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，共吸引近6千名學生報名！永慶慈善基金會更是加碼致贈獎學金，每區獲獎學生數最多的學校致贈10萬元的「誠實教育績優獎學金」、報名人數前3名的學校各致贈5萬元的「誠實教育推廣獎學金」共計105萬元的獎學金！

永慶慈善基金會董事長趙怡(右2)、永慶房產集團孫慶餘董事長(右1)，在侯友宜市長與教育局張局長的見證下，致贈獎學金給獲獎學校。 圖／永慶慈善基金會 提供

「新北市區賽頒獎典禮」6/1在新北市立圖書館三重分館2樓演講廳舉辦，新北市市長侯友宜、新北市教育局局長張明文親自出席頒獎典禮鼓勵得獎學生。而為了感謝學校積極推廣誠實品格教育，永慶慈善基金會董事長趙怡也在侯友宜市長的見證下，致贈共25 萬元的獎學金給獲獎學校，肯定學校重視誠實價值觀。

「埋下誠實的種子-第二屆永慶誠實徵文比賽」在新北市獲得熱烈響應，共吸引156所學校、1997名學生投稿，是報名最踴躍的區域！其中私立辭修中學、海山高中國中部與新埔國小都有超過300位學生報名，獲贈「誠實教育推廣獎學金」；新埔國小的得獎人數最多，則再獲「誠實教育績優獎學金」！

永慶培育文字力與品格教育 產官學都說讚

新北市市長侯友宜致詞時表示，學生是國家未來的主人翁，新北市府特別重視品德及適性教育，品德最重要的第一個基礎就是誠實、不說謊。侯市長也分享從小爸媽就教他要誠實，因為誠實是人與人之間信任的重要橋樑。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，會持續舉辦徵文比賽，重新來翻修誠實的價值。 圖／永慶慈善基金會 提供

主辦單位永慶慈善基金會董事長趙怡表示，誠實是我們待人處事的基本品格，透過誠實徵文比賽的舉辦，學生們在寫作時不僅可以反思自己如何實踐誠實，更可以訓練文字寫作技巧，最重要的是將誠實經驗化作養分，在未來無論在人生任何的階段，都能抱持一顆誠實的心面對所有挑戰。趙怡董事長也提到，近年台灣詐騙事件、假新聞頻傳，人與人之間的信任逐漸變得脆弱，永慶慈善基金會積極舉辦徵文比賽、推動誠實價值，希望不僅讓青年學子自小培養誠實品格，也助台灣社會能更善良和正直。

永慶房產集團董事長孫慶餘也於致詞時表示，永慶最重視的就是「誠實」，看到同學們的作品，描寫在面對困境與挑戰時，依然選擇誠實的心路歷程，相當令人感動。如同永慶經紀人在服務過程中，「好的壞的都要讓消費者知道」，唯有誠實才能問心無愧，消費者也才能做出正確買賣房子的判斷。

永慶房產集團董事長孫慶餘鼓勵莘莘學子，誠實的信譽一但被建立了以後，將可行遍天下。 圖／永慶慈善基金會 提供

從日常經驗出發 學生用文字力闡述誠實帶來的啟發

「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」新北市區賽，國小中年級組冠軍五華國小姚巧楹認為「讓誠實為我們擦亮心底的那面鏡子，照映出明亮人生」。國小高年組冠軍鷺江國小陳祈祐則寫道「誠實的光芒如影隨行，指引我們走向正確的道路」，國中組第一名南山中學蔡昕樺，她認為「謊言是弱者的自卑，似玻璃，脆弱且無實，擋不住誠實的堅韌」，學生們善用修辭法將自己誠實的經驗變成一篇篇文章架構完整、用詞精準的感人作文。

閱卷總評老師徐正芬針對學生作品指出，學生們準確掌握住題目，從日常經驗出發，並善用譬喻等修辭手法，提升文章層次，都給了誠實很棒的註解。鼓勵學生，除了課本的知識，平時要多觀察世事，生活上的所有隻字片語都與語文教育有關，而閱讀與理解甚至是表達能力，便是寫作精華綜合的呈現。

二度承辦永慶誠實徵文比賽的聯合報系，長期推廣「閱讀•寫作•跨域學習」，聯合線上融媒體事業部業務一部郭浩涵經理表示，聯合報系長期以來都十分關注於台灣教育，期望能夠透過媒體的力量為台灣的教育環境帶來正向的改變。在這次比賽中，看到學生通過自己的故事和感悟，展示了誠實的重要性。期望透過徵文比賽，激發學生內心誠實的本質與強化寫作的力量，積極落實教育局品格教育的方針。

埋下誠實的種子 善盡企業社會責任深耕台灣教育

永慶房產集團積極推廣誠實價值，透過徵文比賽邀請學生們反思誠實的意義與價值，為台灣教育盡一份心力，未來將會持續善盡企業社會責任，推廣誠實品格。

「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」得獎名單：https://event.udn.com/yccontest2024/