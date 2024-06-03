2024《永續好日子》算你一份子！當永續走入當代日常 從小習慣開始改變

一起從生活中練習，幫地球「退燒」吧！2024年最破框跨界的盛典《永續好日子》，將於6月29、30日在松山文創園區鬧熱登場，以「永續好日子 算我一份子」為主軸，從最日常的「食、衣、住、行、育、樂」出發，現場設計永續闖關任務，民眾只要闖關成功，即可現場扭蛋拿好禮，每天超過200個大小獎項，還有機會抽中具備碳足跡標章的大獎，展開永續生活的最佳起手式。

極端氣候已對全世界造成威脅，把永續融入生活的一環、自然而然的習慣，日子就會一天一天好起來。聯合線上於2024年舉辦第一屆《永續好日子》，聚焦4大活動亮點「生活主題策展、永續生態聚落、逆轉園遊會、永續演唱會」，期許為全民打造最全面、最輕鬆的永續生活指引，簡單無痛的加入永續生活圈行列。

聯合線上總經理官振萱表示，永續不再是口號，聯合線上長期深耕永續議題，持續發揮媒體的影響力，藉由舉辦《永續好日子》，不只傳達永續可以很多元、很趣味，希望讓每一人都能找到最適合自己的永續新生活，也為台灣形塑由下而上的正能量。

第一屆《永續好日子》於6月29、30日在松山文創園區2號、3號、4號倉庫舉辦，融合創意、互動的趣味策展形式，推出「食、衣、住、行、育、樂」主題策展，與外界分享從生活中的各面向，找到實踐永續好日子的知識與解方。

《永續好日子》邀請大家當個無廢人，透過集章闖關轉扭蛋，挑戰6大永續關卡，完成6關集章即可轉扭蛋一次，獎項包括iPhone 15、iPad 10、任天堂Switch主機、CHIMEI 奇美4K Google TV等豐富獎項，還有機會抽中台灣唯一取得碳足跡標章的床墊品牌眠豆腐雙人床墊，與集「省油、性能、舒適、科技、安全」於一身的全民旗艦車款「光陽省油冠軍車 KYMCO K1 LED」最大獎項，同時亦與恆隆行restyle2050循環經濟平台合作，共同倡議「不完美的商品，可循環的選擇」，為參與活動的民眾提供Dyson吸塵器、Corkcicle環保杯等多項restyle2050永續商品獎項；每天超過200份大小好禮，總價值超過25萬元，邀請民眾一起來闖關。

此外，活動響應「循環再生」，展區使用可回收材質與租賃裝潢材料搭建，並與臺北農產運銷股份有限公司、新台塑膠工業股份有限公司合作，採用其摺疊籃循環容器做為展區場佈主體元素，共同響應減少資源浪費及碳排放，朝2050淨零碳 排邁進，友善環境、環保永續為目標；同時全場活動使用環保餐具，並鼓勵參與民眾自備環保餐袋，落實垃圾分類與回收機制，號召參與民眾響應永續的第一步，從日常生活做出改變。

響應永續的方式，從這場活動開始不一樣，《永續好日子》邀請每一位參與者，來這裡找到屬於自己的永續生活方案。年輕世代可以在享受吃喝玩樂的日常生活中，找到通往永續的行動力。父母家長能培養孩子的永續DNA，展開關於永續生活的奇妙旅程，給孩子不一樣的放電親子活動。

在《永續好日子》也可以找到永續圈志同道合的夥伴，一同展開共創、激盪無限大的想像力與行動力；企業領導者、企業員工可以從中接軌國際永續趨勢，激發創新思維，還能和外界共享企業實踐永續的成功方法。

「我準備好了！」每一個能夠付諸行動的我們，從生活開始練習，將你我的日常轉化成改變的力量，一起集合創意與善意，構築我們的永續好日子，改變就從《永續好日子》開始！

在永續生活圈中，人人都是圈內人，永續行動不分你我，想知道更多《永續好日子》活動細節，請上官方網站查詢，給你更多永續新生活靈感。