端午動起來！美歐亞綠能攜手華山基金會「船承有愛助孤老」

美歐亞綠能於31日深入社區，積極參與華山基金會的「愛老人 端午動起來」公益行動，為當地的孤老們送上溫暖和關懷，展現企業社會責任。這次活動不僅是將環保理念轉化為對長者的關懷，更是美歐亞綠能對社會的承擔與愛心的體現。

美歐亞綠能集團同仁在端午前夕參與華山基金會公益行動。 圖／美歐亞綠能

美歐亞員工於端午節前夕聚集在一起，共同參與華山基金會的公益行動。美歐亞除了一直以來堅持的環境保護工作外，更持續推動企業社會責任。早在2021年，就成為老人福利推動聯盟的最大贊助夥伴，董事長馬志歐親自參與，為有需要的長輩送上溫馨的年菜。而在2022年，也與花蓮東華大學合作，在規劃綠能設施的同時，也關注環境保育，致力於與社區共存共榮。今年，美歐亞的員工自發性地參與華山基金會的端午送暖行動，希望透過實際行動為社會做出貢獻，彰顯關心社區、回饋社會的企業使命，用心行動，為社會燃點溫暖。

志工在訪視前會先了解個案狀況，一見面就能和長輩暖心互動。 圖／美歐亞綠能

在這個炎熱的仲夏，美歐亞的同仁們提著大包小包的物資，走進每一位長者的家中，送上來自各界捐助的愛心。其中，85歲的王伯伯就是其中一位受惠者。他獨自居住在分租公寓套房，身體多年來受到各種疾病的困擾，生活十分艱難。他感謝美歐亞同仁們的到訪，說道：「沒有你們來看我，我會很無聊。」這次送來的物資不僅幫助他維持生活，更讓他感受到溫暖與關愛。

美歐亞的同仁們在活動前做足準備，了解每位長者的需求和喜好，用心陪伴他們度過一段溫馨的時光。這次公益行動不僅是提供物資的援助，更是對長者們精神上的支持和陪伴。據華山基金會統計，信義區有超過90位像王伯伯這樣的失依長者，志工的定期訪視讓他們有機會宣洩壓力，感受到被在乎、被重視。華山基金會游站長表示，志工的角色不僅是提供生活所需的資源，更是陪伴長者走完人生的最後一段旅程。

85歲的王伯伯獨自住在公寓分租套房中。 圖／美歐亞綠能

美歐亞的同仁們紛紛表示，這次公益活動讓他們收穫良多，深刻感受到幫助他人的價值。他們表示活動後他們也將繼續關心社區，回饋社會，並提醒自己要多花時間陪伴家人、孝敬家中的長輩。這次公益行動不僅是一次付出，更是一次收穫，讓每位參與者都感受到了心靈的滋養和成長。

未來，美歐亞將繼續秉持這份愛心與使命，努力為社會、環境和社區帶來正面影響，實踐企業核心理念，為了更美好的未來，努力不懈地追求著。