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關床危機6／健保署發函各醫院調查 要求院方說明

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署為了解各層級醫院病床使用情形，近日發函至各醫院對於健保許可床數、醫院真正開放的床數，以及最後申報健保床數，如發現床位數相差過大，要求院方說明，以了解真正關床原因。記者蘇健忠／攝影
衛福部健保署為了解各層級醫院病床使用情形，近日發函至各醫院對於健保許可床數、醫院真正開放的床數，以及最後申報健保床數，如發現床位數相差過大，要求院方說明，以了解真正關床原因。記者蘇健忠／攝影

受到護理人力流失等因素影響，各醫院關病，造成一床難求，出現急診壅塞、手術及癌症治療延後等情形，民眾醫療權益受損。衛福部健保署為了解各層級醫院病床使用情形，近日發函至各醫院對於健保許可床數、醫院真正開放的床數，以及最後申報健保床數，如發現床位數相差過大，要求院方說明，以了解真正關床原因。

醫界人士舉例說明，如一家醫院開放床數為五百多床，但申請健保僅四百多床，其中未使用病床一百床，降載比率（關床）達百分之廿，健保署了解其中差距的原因，進而擬定進行後續政策。

本報調查統計，全國各大醫院急性一般病房今年五月十六至十八日占床率統計，台大、林口長庚等醫學中心占床率均在九成，亞東醫院甚至來到百分之百。不過，北榮、三總平均七成多，土城醫院僅約六成，義大醫院最低，僅五成。

對此，台北榮總副院長李偉強表示，各醫院每天占床率屬於浮動值，周一至周四因有外科手術病人，占床率較高，周五至周日部分病人出院及手術量降低、醫護人員休息等，占床率偏低；占床率高低起伏，伴隨著許多不同原因，護理人力不足導致關床只是其中之一，如遇連續假期，或病房正在輪流整修，也可能導致占床率較低。

新光醫院副院長洪子仁指出，醫院占床率每天不同，此為短期的占床變化，因此仍須長期觀察，才能瞭解醫院真正關床的數字及原因。

健保署 手術

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