關床危機3／安養機構也關床 缺4護理師一口氣關50床

「夜班津貼僅補助一般急性病房，讓原本就已經很難找護理師的機構，更難找人」北市某安養機構負責人說，去年底機構有四名護理師為了請領勞保退休金先後離職，空出來的缺額，到今年二月都沒有著落，雖然暫時調度其他區域的護理人力因應，但一名護理師一班要照顧快六十床，且都是重症患者，「誰受得了？」到了四月，大家都撐不下去了，機構不得已一口氣先關掉五十張床，改善現況。

長庚醫療財團法人附設長青護理之家護理督導暨機構負責人邱綉玲表示，院內聘雇的護理人力，長期高於政府的設置標準，政府規定收十五名患者需聘一名護理師，長庚附設的護理之家則要求收七名患者就需聘雇一名護理師，雖然目前符合政府的規定，但如果以院內要求配置計算，護理師缺額達到百分之廿，今年一月開缺至今，僅召募到一名剛畢業的護理師，這名護理師一報到，全院都把她當「寶貝」，深怕她離職。

上述不得已關床安養機構負責人無奈示，機構照顧的對象不是失智就是失能，或三管（鼻胃管、尿管、氣切）患者，照顧難度相對於治療急性患者的醫療院所高，政府為了力挽醫療院所護理人力荒，祭出急性病房夜班津貼，讓護理師更沒有意願到機構服務。他們已在此波護理人員加薪潮中，跟進加了每班五百元到八百元，但也只追平醫療院所，難以吸引護理師到照顧難度高的安養、長照機構。

該名負責人說，安養機構收費受地方主管機關限制，收入不足，根本難以為護理師加薪。護理師進不來，就無法達到機構基本設置標準，即一名護理師配置十五位患者。她預見機構目前面臨關床潮，恐快速演變成倒閉潮，屆時國內失智失能等重症的患者，只能回到家裡由家人自行照顧，即使捧著大把的鈔票，也不一定找得到機構收人。

桃園長庚護理部主任蔡美菊指出，她也負責協助招聘桃園護理之家的護理師，機構的護理師比醫院難招聘，因為機構的「翻床率」低，醫療院所受限於健保給付以及醫療技術的進步，平均住院時間為三到五天，一名護理師同樣照顧九到十五床的患者，但五天後又換一批患者，每個月能照顧的總人數遠比機構高。

根據統計，長庚醫療財團法人附設長青護理之家一名患者平均住宿時間為六點三年，住最久的一位，從長青護理之家開設入住至今，已達廿一年。蔡美菊說，光是照顧績效獎金，機構與醫院就有很大的落差，更不用說政府補助夜班津貼後，機構對護理師吸引力更低，雖然長庚體系在政府正式補助夜班津貼前，已全面替體系內醫院或機構護理師加薪，但光是績效獎金，就讓兩者的薪資有所差異。