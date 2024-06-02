關床危機2／護理師爭奪戰 寧願關床讓護理師休假留人

護理人力缺乏是目前各醫院普遍面臨的難題，各大醫院紛紛祭出加薪，還有簽約金、留任獎金等。但只有加薪可能不夠，為營造讓人願意留下來的工作環境，三總院長洪乙仁指出，現在的護理人員普遍重視休假，尤其想出國旅遊，他請護理長彈性安排班表，若人力因此無法滿足衛福部對護病比的要求，為了讓護理師休假， 寧願關床。

各醫院為了爭取護理人員，無不卯足全力，某醫院徵求護理師的宣傳海報，上頭寫著「徵才拿大獎」，地點不但是在五星級酒店，現場還提供超商禮券。薪資待遇不但列出年薪七十多萬元，還有簽約金、留任獎金、進階加給、生日禮金、旅遊津貼，甚至註明可以住在飯店式雙人客房宿舍。

台中榮總自院長陳適安上任以來，包括護理人員，院內最高加薪達百分之十八。新光醫院副院長洪子仁也表示新光率先響應為護理人員加薪，從去年到現在，加薪幅度也超過一成，「已經止血」，雖然還沒有完全回到疫情前的狀態，但已經優於去年最嚴峻時，最高曾關至九十多床，目前關床的床數也在減少中，大約是五十床以下，屬於穩健階段。

洪子仁說，目前經由醫療院所自行為護理人員加薪，以及衛福部提供護理人員夜班津貼得獎勵措施，讓護理人員流失情形趨緩，但仍期盼衛福部於下半年針對加護病房等危重單位的護理人員，提供白班獎勵津貼的政策盡速明朗，促進醫療環境良善的循環，讓今年6月畢業的護理系學生，願意投入醫療機構職場服務，才能扭轉關床的氛圍。

位於離鳥的澎湖醫院也於今年護師節後宣布加薪計畫，尤其護理人力面臨全國性的薪資競爭中，地理位置偏遠的醫院招募人才尤其不易，澎湖醫院宣布護理師將享有證照獎金九千元，在特定部門工作的員工將獲得每月最高五千元額外津貼，留任獎金更高達十八萬元，加上額外白班津貼等，護理人員的薪資調整幅度達三成，月收入逾九萬元。

不過，薪水是護理師離職的原因之一，還有其他因素。洪乙仁分析，衛福部去年提升護理人員薪資是有幫助，但護理人員面臨的問題不只是薪水，包括醫療工作壓力大、醫病關係不對等，有時碰到較難溝通的患者或家屬，還可能成為對方情緒承接出口，病房工作環境與氣氛也很重要，再來就是新一代護理人員普遍重視休假，希望出國旅遊。

洪乙仁坦承，三總的確因為護理人力不足，必須關床因應。他請三總護理長彈性安排護理人員的班表，除了避免跨科支援，若因為有護理人員請長假，人力無法滿足衛福部對護病比的要求，寧願關床也要讓護理人員休假，雖然一時關床，只要護理人員還在，回來上班就可以再開病床。

洪乙仁很認真地說，他告誡醫師不能罵護理師，絕對要讓護理師覺得工作環境友善， 「我可以少一個醫師，但不能沒有護理師。」因為少了護理師，就得要關床。