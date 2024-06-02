聯合報一周大事 5/26~6/1

國內

26日：新竹市「豐邑晴空匯」社區深夜火警，地下一樓火勢雖迅速撲滅，但濃煙隨「煙囪效應」擴散，廿八層大樓內濃煙密布；多名消防員全副武裝搜救，其中兩人透過無線電求救後失去訊號，被尋獲時已無生命跡象。

28日：立法院三讀通過攸關國會改革的立法院職權行使法及刑法部分條文修正案，確定將總統國情報告常態化、藐視國會有罰則、強化國會人事同意權、國會調查權及聽證權入法。

31日：大陸財政部公告，自六月十五日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等一百卅四個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ＥＣＦＡ）協定稅率。

國外

27日：中日韓領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（ＦＴＡ）談判，並重申對區域和平穩定、朝鮮半島無核化的「各自立場」。在聯合聲明及三國領袖會後記者會中，都沒有提及台海問題。

28日：美國務卿布林肯暗示，美方可能同意烏克蘭用美援武器攻擊俄羅斯境內目標。這是俄烏開戰以來，首度有拜登政府高官公開暗示考慮更改相關政策。

30日：美國前總統川普被控二○一六年大選期間付給婚外情對象、成人片女星封口費時，偽造商業紀錄。紐約曼哈頓地區檢察官去年提出卅四項重罪起訴，陪審團五月卅日宣判卅四項罪名全部成立，川普淪為美國史上首位被刑事重罪定罪的前總統，法官預定七月十一日宣布量刑。