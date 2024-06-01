部落文化保存者孫江萬花辭世 原民會追頒原民獎章
屏東縣「Puljetji佳興部落手紋」及「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者孫江萬花（dremedreman．taljiyalep）日前辭世，原民會今天追頒三等原住民族獎章。
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，孫江萬花致力於排灣族佳興部落手紋文化傳承工作，佳興部落手紋文化以傳統領袖家族為中心，該部落手紋圖文可以呈現部落社會階序與倫理，展現傳統社會位階與職務脈絡，對排灣族人為重要傳統表徵。
原民會表示，孫江萬花2020年經屏東縣政府公告認定為「Puljetji佳興部落手紋」保存者，對於手紋文化具有特殊貢獻。
原民會表示，孫江萬花日前辭世，原民會副主委鍾興華今天出席其告別式，追頒三等原住民族獎章，
鍾興華指出，感念孫江萬花對排灣族手紋及家族婚禮歌謠的保存與傳承，在文化及教育推動工作的特殊貢獻，追頒孫江萬花三等原住民族獎章，並希望大家持續促進原住民族文化推廣與保存，讓台灣呈現更多元的文化。
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