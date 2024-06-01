快訊

砸重金裝潢？北藝大豪華校長室挨酸「別再占學生便宜」 校方說話了

僅5成考生答對…北市國小教甄自然科爭議題有機會翻盤？教育局給答案

無框行動用戶攜碼更便宜！3大通訊行資費比一比 最低379元上網吃到飽

部落文化保存者孫江萬花辭世 原民會追頒原民獎章

中央社／ 台北1日電
屏東縣「Puljetji佳興部落手紋」暨「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者孫江萬花（dremedreman．taljiyalep）日前辭世，享耆壽92歲，文化部將頒贈旌揚狀。（文化部提供）
屏東縣「Puljetji佳興部落手紋」暨「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者孫江萬花（dremedreman．taljiyalep）日前辭世，享耆壽92歲，文化部將頒贈旌揚狀。（文化部提供）

屏東縣「Puljetji佳興部落手紋」及「Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠」保存者孫江萬花（dremedreman．taljiyalep）日前辭世，原民會今天追頒三等原住民族獎章。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，孫江萬花致力於排灣族佳興部落手紋文化傳承工作，佳興部落手紋文化以傳統領袖家族為中心，該部落手紋圖文可以呈現部落社會階序與倫理，展現傳統社會位階與職務脈絡，對排灣族人為重要傳統表徵。

原民會表示，孫江萬花2020年經屏東縣政府公告認定為「Puljetji佳興部落手紋」保存者，對於手紋文化具有特殊貢獻。

原民會表示，孫江萬花日前辭世，原民會副主委鍾興華今天出席其告別式，追頒三等原住民族獎章，

鍾興華指出，感念孫江萬花對排灣族手紋及家族婚禮歌謠的保存與傳承，在文化及教育推動工作的特殊貢獻，追頒孫江萬花三等原住民族獎章，並希望大家持續促進原住民族文化推廣與保存，讓台灣呈現更多元的文化。

原住民 屏東縣政府 排灣族

延伸閱讀

原民會投入3000萬 助花蓮部落旅遊振興

都市原住民族發展條例立法卡關 原民會主委曾智勇：3個月提草案

出席太平洋藝術節 盼世界看見台灣原民多元文化

不一樣的官員 原民會主委曾智勇為了「這件事」不吃國宴

相關新聞

照片看歷史／1970年美國太平洋艦隊總司令郝蘭德上將搭乘專機訪台

1970年6月1日下午，美國太平洋艦隊總司令郝蘭德上將夫婦，搭乘專機飛來台北訪問。 郝蘭德上將答覆記者詢問時說，他將與行政院副院長蔣經國及國防部長黃杰等，「就一般問題交換意見」。 郝蘭德上將說，在上次蔣經國副院長訪美時，他們曾在夏威夷會晤。 他說，此次訪台並無特殊任務，他願藉此機會與我軍政首長交換意見，並參觀重要軍事設施。

川普定罪 拜登別高興太早 民調看流失選民意在何方

美國前總統川普被控2016年大選期間付給婚外情對象、成人片女星「暴風女」丹尼爾斯封口費時，偽造商業紀錄。紐約陪審團5月30日下午突宣判34項罪名全部成立，川普淪為美國史上首位被刑事重罪定罪的前總統，法官預定7月11日宣布量刑。

投入劇場工作逾30年…藝術工作者卓明辭世享壽77歲 文化部頒贈旌揚狀

資深劇場藝術工作者卓明19日辭世，享壽77歲。文化部主任秘書陳登欽今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由卓明二姊林昭容代...

輕度颱風「馬力斯」生成 周末併入鋒面影響台灣

中央氣象署表示，今天下午2點熱帶性低氣壓已生成輕度颱風「馬力斯」，目前位置大約在恆春西南西方約940公里海面，路徑往大陸廣東地區移動，預計碰到陸地就會減弱，周日可能併入鋒面系統為台灣帶來水氣。

網路社群培訓課最終 何博文：與時俱進發揮最大戰力

民進黨安排在全國北、中、南接連規畫舉辦三場網路社群培訓課程，今天進行第三場網路社群經營管理培訓「社群沒用的事」課程，由民...

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華今日同台，共同推廣南投縣的咖啡及巧克力。韓國瑜說，四場立法院會衝突中，他在想還好許淑華不在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。