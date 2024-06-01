部落文化保存者孫江萬花辭世 原民會追頒原民獎章

1970年6月1日下午，美國太平洋艦隊總司令郝蘭德上將夫婦，搭乘專機飛來台北訪問。 郝蘭德上將答覆記者詢問時說，他將與行政院副院長蔣經國及國防部長黃杰等，「就一般問題交換意見」。 郝蘭德上將說，在上次蔣經國副院長訪美時，他們曾在夏威夷會晤。 他說，此次訪台並無特殊任務，他願藉此機會與我軍政首長交換意見，並參觀重要軍事設施。

2024-06-01 09:00