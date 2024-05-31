早產兒照護假不好請？家長心聲勞動部聽到了

早產兒的考驗，除了順利誕生，還必須面對尚未發展成熟的器官，可能帶來的生存挑戰。以孩子出生前的安胎期，出生後的治療課程等，都是家長和小朋友需要共同面對的難題。勞動部表示，將通盤檢討照顧相關假別，研討進一步放寬的可能性；照顧者帶孩子上早療課程，提供一定額度補貼，則需以「被照顧者」為中心，進行跨部會研議。

早產兒因為沒在媽媽肚子裡「待好待滿」，營養吸收面臨挑戰，發育不成熟的器官也可能讓他們面臨腦傷、視力發展受損等危機，甚至自主呼吸都困難，需要仰賴氧氣設備幫忙，黃金時間介入的早期治療，是幫助他們追上足月寶寶的關鍵契機。

立委李彥秀指出，依據內政部113年5月10日發布戶口統計，我國連續40個月人口自然增加呈現負成長，平均每一千個新生兒，就有2.8個無法存活到滿月，更有4.5個有可能在5歲前死亡，遠高於亞洲鄰近國家日本和韓國。她建議，政府應提供早產兒家庭經濟協助，以薪資公共化延長產假，並得彈性作為安胎使用，為早產兒家庭構築更多社會支持，才是翻轉少子女化問題的關鍵一哩路。

早產兒「小柳丁」是25周大時出生的早產兒，媽媽李佳霖表示，她在孕期第2、3個月時開始出血，每次出血就要拿醫師診斷證明，請一至二周的安胎假，不再出血再回去上班；懷孕4個多月時，醫師告訴她，「羊水是0％」，她安胎3周留下寶寶，先生也請了1周以上的假，孩子出生後，在醫院待了100天，花費逾12萬，僅8萬可由健保給付。

「小柳丁」回家初期，需要使用呼吸器等，李佳霖說，血氧機監測到異常就會「嗶嗶叫」，大人連要去上廁所都很難。孩子還在保溫箱時，護理師曾問她預計何時回去工作，她還樂觀地說，可能幾個月狀況就回去，但護理師告訴她，可能到學齡前都沒辦法回去工作了。

的確，後續的早療課程、心理課程、眼科、神經內科等各科別的回診，讓李佳霖忙得分身乏術，全家只剩下爸爸這個經濟支柱。

立委羅廷瑋強調，政府應重視早產兒照護，並建構符合早產兒家庭需求的支持系統，包含協助取得自費藥物或醫材等；健保給付早療課程多為一周1至3次，一般療育課程至少要6個月至1年才看得成效，且需排隊3至6個月才能接受治療，對父母而言，陪伴早產兒早療課程與工作要如何平衡，將是一大重點。

羅廷瑋進一步指出，安胎主要是減少早產併發症，懷孕24至34周被視為安胎關鍵期，平均多安胎1天，寶寶出生後的風險會降低很多，尤其高危險妊娠族群，但現行安胎假未住院只能請30天、給半薪，超過30天計入住院傷病假、不給薪；住院傷病假則2年內累積請假日數不能逾365天，「現行機制是否足以應付安胎休養的實際需求？」

在醫院安胎的產婦，可透過醫師證明請安胎假，台灣產周期醫學會理事陳震宇提到，可評估「在家安胎」是否也給予假期？勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說，會檢討產假有沒有機會延長，或請預產期前4周、產後8周加上留職停薪等運用，讓新手媽媽不吝於使用前面周數休息，減少早產風險。

有些家長考量請假天數、薪資狀況等，可能減少帶孩子上早療課程，例如一周上3天課，但因為需要家長請假，可能將次數減為2次或1次。黃維琛表示，針對30天上限的規範，會將針對重症等其餘類別的照顧假，通盤檢討，研議有無放寬空間。

不過，有些家長屬於經營餐廳等非受雇者，不會有「向雇主請假」的狀況，但可能因為帶孩子上早療課，導致當天沒辦法做生意。黃維琛說，這部分可能可以從「被照顧者」的角度出發，對於帶孩子去早療的照顧者，給予一定額度的津貼，但仍待跨部會研議、編列相關預算。