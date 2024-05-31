國土法祭天價罰金 國土署：不實訊息農民勿信

媒體報導，國土計畫法明年4月底上路，弱勢農民恐受到天價罰金處罰。國土署今天說，天價罰金是不實訊息，請農民勿相信，只有2公頃以上的大型開發案，才會視違規情節適用30萬元以上罰則。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土功能分區是由地方政府，依照轄內農地條件及各級國土計畫指導進行劃設，民國114年4月30日國土計畫法正式上路後，未來各縣市政府可依照地方發展需求或重大建設需要，在符合國土永續與土地適宜性，依照國土計畫法第15條辦理。

針對天價罰金部分，國土署說，國土計畫法第38條規定，是針對大規模違規使用，在未符合國土功能分區及分類使用原則的情況下，訂有分類分級裁罰標準，未來將視個案違法情節依法裁處。

國土署指出，一般小面積的土地使用違規與現行區域計畫法規定相同，罰款為新台幣6萬元到30萬元，並非國土計畫法上路後，所有農地違規均應裁罰高額罰金。2公頃以上的大型開發案，會視違規情節適用30萬元以上罰則。違反國土計畫法釀成災害、致人於死或致人重傷者，才會受到刑責處罰。

另外，國土署說，部分縣市建議，農田要有對地補貼，或劃設為農1範圍內應給予對應補償措施，因涉及跨部會業務，已交由各目的事業主管機關，在保障農民既有合法土地使用權利下積極研議，也會持續與各界溝通，絕不會犧牲農民權益。