快訊

獲巨星般規模款待！黃仁勳訪台掀「追星」旋風 外媒：提振投資人信心

孫安佐爆「3進3出普吉島醫院」被狄鶯領回 知情人曝：感情因素

立委問為何捨核電不用、稱核廢問題能克服 卓揆嗆：會去請教侯友宜

投入劇場工作逾30年…藝術工作者卓明辭世享壽77歲 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北31日電
資深劇場藝術工作者卓明日前辭世，31日舉辦告別式，文化部主任秘書陳登欽（右4）前往致意並代表頒贈文化部旌揚狀，蘭陵劇坊創辦人吳靜吉（右3）、劇場導演王墨林（左2）、歡喜扮戲團藝術總監彭雅玲（左3）等人都在場見證。圖／文化部提供（中央社）
資深劇場藝術工作者卓明日前辭世，31日舉辦告別式，文化部主任秘書陳登欽（右4）前往致意並代表頒贈文化部旌揚狀，蘭陵劇坊創辦人吳靜吉（右3）、劇場導演王墨林（左2）、歡喜扮戲團藝術總監彭雅玲（左3）等人都在場見證。圖／文化部提供（中央社）

資深劇場藝術工作者卓明19日辭世，享壽77歲。文化部主任秘書陳登欽今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由卓明二姊林昭容代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，卓明本名林啟星，1947年出生，就讀政治作戰學校戲劇系期間，學習表演藝術及劇場相關工作，退伍後曾轉換一般工作，受昔日同窗王墨林召喚，重新投入文化藝術工作，曾任雲門舞集行政經理。

新聞稿指出，卓明為「蘭陵劇坊」創始成員，曾編導「新春歌謠音樂會」、「代面」、「九歌」等作品，離開蘭陵後，選擇在台東、台南、高雄、屏東等地，持續劇場工作。

卓明強調「演員劇場」概念，秉持演員本身也擁有創作的主體，除了詮釋導演的概念、角色和文本之外，演員應被賦予批判角色的發言權，導演則轉為引導者，在雙方共同語彙和信任感的前提下，完成一個以自身經驗為素材的集體創作作品。

除培植專業演員外，卓明也接受各地戲劇社團及大專院校邀約擔任講師，也曾在小劇場學校策辦「共學講堂」課程。此外，卓明更是推展社區劇場及文化平權的先驅，工作的對象含括戲劇工作者、婦女、青少年、老人到啟智學校學生及身心障礙者。

文化部表示，卓明投入劇場工作逾30年，擅長編導、製作並積極參與戲劇教學活動，為台灣孕育無數現代劇場人才，對國內發展實驗劇場影響深遠。如今雖已溘然長逝，但其對藝術的熱忱與理想，將讓藝文界後人無限懷念。

劇場 文化部

延伸閱讀

臺南浪漫綺譚！400 強檔鉅獻，舞台劇《內海城電波》週末開城

張學友演唱會 刑事局：加強偵辦黃牛票

張學友開唱「最後搶票機會」文化部出手：警方到場查緝黃牛

雷驤辭世 文化部長小野哀悼：他是熱愛生命、享受生活的藝術家

相關新聞

投入劇場工作逾30年…藝術工作者卓明辭世享壽77歲 文化部頒贈旌揚狀

資深劇場藝術工作者卓明19日辭世，享壽77歲。文化部主任秘書陳登欽今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由卓明二姊林昭容代...

輕度颱風「馬力斯」生成 周末併入鋒面影響台灣

中央氣象署表示，今天下午2點熱帶性低氣壓已生成輕度颱風「馬力斯」，目前位置大約在恆春西南西方約940公里海面，路徑往大陸廣東地區移動，預計碰到陸地就會減弱，周日可能併入鋒面系統為台灣帶來水氣。

網路社群培訓課最終 何博文：與時俱進發揮最大戰力

民進黨安排在全國北、中、南接連規畫舉辦三場網路社群培訓課程，今天進行第三場網路社群經營管理培訓「社群沒用的事」課程，由民...

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華今日同台，共同推廣南投縣的咖啡及巧克力。韓國瑜說，四場立法院會衝突中，他在想還好許淑華不在...

彭振聲兩度受邀未現身 京華城專案小組6月訪談對象是「他」

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天第6次開會，兩度受邀的時任副市長彭振聲仍未現身說明，召集人游淑慧指出，彭一度...

兩岸經貿震撼彈 大陸中止ECFA下對台134項商品關稅減讓

大陸財政部31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。根據公告，包括：潤滑油基礎油、液體石蠟和重質液體石蠟、異丙醇、正丁醇等134項產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。