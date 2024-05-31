快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

台大新版畢業證書 教務會議敲定中文採民國紀年

中央社／ 台北31日電

台灣大學新版畢業證書的設計美觀引起學生反彈。今天召開的教務會議敲定採中英合併、直式版本，且中文字採民國紀年，英文字採西元，將於明天校務會議中報告，預計9月發放。

台大去年12月召開校務會議時，學生代表提出臨時動議，認為新版畢業證書審美過於獨特，中英文字擠在一起難以閱讀等，要求改善。校方則主張中英文並列的證書，更方便到海外求學或求職，但同意改善字體、編排，讓證書更為簡潔和美觀。

歷經多次會議討論，台大今天召開的教務會議，學生會、教務處各提出版本，最後經由投票，決議採中英合併、直式，並保留邊框設計。

台大政治系教授蘇宏達去年12月曾在臉書發文，質疑新版證書刪除民國紀元「怪怪的」。校方後續提出的版本，畢業證書上中文字採民國，英文字採西元，兩者並列。今天教務會議敲定的版本，仍維持這樣的作法。

校方表示，明天召開的校務會議，教務處還會再「報告」畢業證書案，但應不會再投票。新版本的畢業證書於113學年度（今年9月）開始適用，約有10名碩博士生因趕不上在暑假（7、8月）畢業，9月開學後才滿足畢業條件，會是第1批拿到新版證書的學生。112學年度的畢業生仍使用舊版本。

另外，台大教務會議去年通過「國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法」，要求各系、所、學位學程建立論文內容相似度比對機制，並訂出每名教師可指導研究生上限。教務處追蹤，目前還有約10個系所尚未公告。

台大 畢業證書 英文

延伸閱讀

新北與加拿大4省簽2+1雙聯學制！修畢學分可獲2張高中證書 3年學費逾百萬

相關新聞

網路社群培訓課最終 何博文：與時俱進發揮最大戰力

民進黨安排在全國北、中、南接連規畫舉辦三場網路社群培訓課程，今天進行第三場網路社群經營管理培訓「社群沒用的事」課程，由民...

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

立法院長韓國瑜、南投縣長許淑華今日同台，共同推廣南投縣的咖啡及巧克力。韓國瑜說，四場立法院會衝突中，他在想還好許淑華不在...

彭振聲兩度受邀未現身 京華城專案小組6月訪談對象是「他」

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天第6次開會，兩度受邀的時任副市長彭振聲仍未現身說明，召集人游淑慧指出，彭一度...

兩岸經貿震撼彈 大陸中止ECFA下對台134項商品關稅減讓

大陸財政部31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）協定稅率，按大陸現行有關規定執行。根據公告，包括：潤滑油基礎油、液體石蠟和重質液體石蠟、異丙醇、正丁醇等134項產品。

影／考試院正副院長及委員亮相 蕭美琴：具專業與跨黨派

總統府今天舉行記者會，公布第14屆考試院正副院長及委員提名人選，副總統蕭美琴陪同即將出任院長的現任考試院副院長周弘憲、將...

監察院考試院都要廢？ 陳玉珍：應一併討論

副總統蕭美琴今宣布，賴清德總統將提名現任考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任考試院副院長。日前國民黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。