周弘憲許舒翔獲提名試院正副院長 府：確保專業傳承

總統賴清德就任後首次送交國會的憲政機關人事提名，提名現任考試院副院長周弘憲出任院長、前考選部長許舒翔出任副院長。副總統蕭美琴表示，周弘憲與許舒翔在考試院服務體系服務多年，周弘憲熟悉銓敘、保訓等業務，許舒翔熟悉考選業務，兩人搭配可以確保專業性與經驗傳承。

擔任第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人的蕭副總統今天在總統府舉行記者會，宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

蕭美琴表示，賴總統對提名名單著重專業性與代表性，需有相關業務學術背景或是專業歷練，並顧及性別、族群，且要求用人唯才不分黨派，周弘憲與許舒翔在考試院服務體系服務多年，周弘憲熟悉銓敘、保訓等業務，許舒翔熟悉考選業務，2人搭配可以確保專業性與經驗傳承。

周弘憲曾任銓敘部部長、保訓會主委，兼任退撫基金管理委員會及監理委員會主委等，蕭美琴說明，周弘憲長期歷練與考試院業務相關機關首長職務均有傑出表現，也具有常任文官資歷及律師證照，賴總統認為上述歷練，讓周弘憲非常適合領航考試院業務持續革新。

許舒翔曾任環球科技大學校長、考選部部長和政務次長，蕭美琴指出，許舒翔在考選部8年期間，完成包括加速建置電腦化考場、公務人員考試減科、建構離島特考制度等多項重要業務改革，並在疫情期間靈活應變調度，讓國家考試順利辦理完成。

蕭美琴提到，考試院副院長須擔任高普考的典試委員長，並負責主持各項政策與法案的審查會，賴總統認為，許舒翔熟悉國家考試業務，相信可以駕輕就熟。

7位考試委員名單分別為前台北市副市長、現任國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

蕭美琴透露，考試委員部分，賴總統考量人事安排重質不重量，因此依照最低法定人數提名7位考試委員，且要求提升來自文官體系的比例，搭配具有專技證照的專家，以及重視被提名人的行政資歷、參與國家考試的經驗，還有公共行政的專業。

蕭美琴強調，考試委員提名人皆熟悉考試院業務，也都參與過國家考試或是文官培訓工作，包括考試院業務需要的人事管理、測驗、法律、公共行政、數位行政、土木工程、醫事、生態保育、原住民行政等。