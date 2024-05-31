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新北罷免侯友宜行動暫停 對侵佔連署書者提告

中央社／ 新北31日電

「新北罷侯自救會」今天宣布，暫停連署罷免市長侯友宜行動，主要有內部成員退出團隊，不願交出民眾連署書。自救會表示，已經有團隊志工將對連署書持有人提出侵佔等告訴。

「新北罷侯自救會」於5月20日就已發布公告，暫停連署書收件與活動，呼籲大家不要再去連署站交件，並表示日後會再詳細說明原委。

自救會今天在臉書Facebook網路社群平台發布「致公眾的道歉信」新聞，宣布暫停連署罷免侯友宜。

領銜人郭嘉淇代表團隊向大眾致歉表示，1月20日開始發動罷免侯友宜，過程遇到許多阻難也沒被打倒，並以為只差一哩路就能完成第一階段的提議。

具名公開信表示，新北罷侯自救會王姓成員為連署書總保管人，黃姓女子為財務組長（原郵政信箱申請持有人），卻在4月23日、24日相繼宣告退出，且不願意交還民眾連署書。

郭嘉淇說，團隊多次斡旋後，對方僅於5月11日歸還3183份連署書，與王姓成員之前告知的2萬餘份差異極大，後續溝通未果。最後，王男於5月18日坦承手邊還有連署書，並揚言要直播焚燒手上的連署書，其用意目的不明。

公開信表示，公民罷免的初衷是為大眾利益，民眾簽署連署書本意為參與提議罷免不適任市長，此為民眾的個資，並非團隊任何人的所有物。對王男、黃女損害公眾利益的行為深感遺憾；團隊已諮詢律師，林姓志工將提出侵佔、未善盡個資保管義務等告訴。

自救會說，後續將把取回之3183份連署書造冊、登記（僅紀錄部分姓名與地區）供已連署民眾查詢，不在名單內的民眾，可與林姓志工一起提告。

自救會說，經詢問律師，基於個資法規定，日後這些連署書僅能封存或銷毀，無法轉讓給其他團隊。團隊也將善盡社會責任，處理罷免後續事宜，給所有參與連署市民滿意的結果。

侯友宜 團隊 罷免 自救會 連署書

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