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考試院人事提名 黨政人士：賴總統用人唯才不分黨派

中央社／ 台北31日電

黨政人士今天表示，總統賴清德提名考試院正副院長及考試委員，提名背後具體展現用人唯才、不分黨派的「民主大聯盟理念」，強調專業性與重視代表性兩大特色，審薦過程到完成提名，雖橫跨前總統蔡英文任期，但賴總統都有掌握。

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名現任考試院副院長周弘憲出任下一屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，這是賴總統就任後，首次送交立法院的憲政機關人事提名，備受關注。

黨政人士表示，這次提名兩大特色為強調專業性與重視代表性，且落實「用人唯才不分黨派」的提名原則。在專業背景方面，被提名人分別來自不同的專業領域，包括人事管理、法律、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原民行政等，分布多元。

在代表性方面，黨政人士說明，被提名人選兼顧政黨與性別比例，性別比例計男性5人、女性4人，女性比例將近50%；政黨背景，2位具國民黨籍，1位是民眾黨推薦，其他6位都是無黨籍。

黨政人士提及，民眾黨推薦的考試委員被提名人鄧家基兼具專業能力與實務經驗，現任國際水利環境學院副執行長，為美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士，擁有土木工程、環境保護專業。

黨政人士指出，鄧家基歷任台北市議員、新北市環保局長到台北市副市長等職務，具有文官資歷和環境工程技師證照，對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，展現其具備帶領所屬解決問題、完成任務的能力，是考試院所需要的專業人才。

黨政人士透露，提名具體展現賴總統用人唯才、不分黨派的「民主大聯盟理念」，也符合賴總統這次提名3大目標：「提升不分黨派人才的多元性」、「強化與考試院專業的連結性」、「優化性別與族群的代表性」。

第13屆考試委員的任期將在今年8月31日屆滿，依照考試院組織法規定，賴總統必須在520就職後的第12日，也就是5月31日前，提名新一屆考試委員。

黨政人士強調，時程非常有限，但考量考試院肩負提升公務人力素質，以及健全文官體制運作的憲政職責，為審慎遴選考試委員，交接小組討論會商後，仍決定採行提名審薦程序，前總統蔡英文任內核定設置提名審薦小組、蕭副總統擔任審薦小組召集人，審薦作業過程，賴清德總統都有掌握。

考試院 蔡英文

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