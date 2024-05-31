深耕台灣60年！和花王一起Kirei每一天

塑膠已經深入生活的方方面面，身上穿的衣服、使用的日常用品，無處不見塑膠的蹤跡。然而，全球每年產出近4億噸塑膠垃圾，對環境和健康的危害不可忽視。

對此，2024年世界地球日以「多一塑不如少一塑（Planet vs. Plastics）」為主題，呼籲全球共同努力，2040年塑膠產量減少6成，為下一代打造零塑膠的未來。

適逢成立60週年，日用品領導品牌花王（台灣）有相同的使命，將「減塑」導入產品開發，透過「產品創新」、「環境保育」及「扎根教育」三大面向，攜手員工、供應商及消費者，一起共創Kirei美好永續生活。

60年的永續堅持：Kirei—Making Life Beautiful

「Kirei—Making Life Beautiful」是花王集團堅持的永續使命，日語「Kirei」一詞有乾淨、整潔和美麗的意思，不局限於外表，也包含讓自己、他人及環境更美好的內在態度。

熱鬧非凡的華山1914文化創意產業園區，今年4月迎來「花王（台灣）60週年 Kirei 美好永續特展」盛大開幕，吸引絡繹不絕的人潮，一覽花王（台灣）一路以來實踐永續的歷程與成就。

在「環境保育 生態永續」主題展區，貫穿展覽的產品展示牆，展現了花王（台灣）產品創新的里程碑。許多參展民眾驚訝地發現，從洗髮精、保養品到洗碗、洗衣、拖地等清潔用品，包括 Bioré、SOFINA 蘇菲娜、Magiclean 魔術靈、Attack 一匙靈等，皆屬於花王旗下品牌。據統計，約7成的台灣家庭，家中至少有1件花王產品。

貫穿展覽的產品展示牆，陳列花王（台灣）產品創新的重要里程碑。 圖／張皓婷 攝影

「在開發商品時，我們始終秉持讓更多人感到幸福，讓自然環境更美好。」花王集團代表取締役社長長谷部佳宏說。

面對塑膠污染、全球暖化等嚴峻課題，長谷部佳宏強調，「我們必須阻止這些事發生，尤其是在孩童和高齡者較多的生活環境」，第一步就是從產品設計出發，由花王集團的海外第一據點花王（台灣）啟動永續革新。

花王集團代表取締役社長長谷部佳宏。 圖／吳欣穎 攝影

「塑」速消失！打造會進化的永續商品

「商品有點過度包裝」、「塑膠容器用完就丟好浪費」，購買日常用品的時候，你是否曾有這些疑慮？

展現推動循環經濟的決心，花王（台灣）承諾2025年再生塑料至少使用25%，2016年即推出全台第一支100%再生PET製成瓶器的產品，2023年催生全世界第一支50%使用再生PET製成收縮標的產品。目前花王旗下7大品牌，累積超過90項商品使用再生塑料製瓶。

「花王商品具備對環境有所貢獻的機能，顧客使用商品時，自然而然就能做到環境友善。」長谷部佳宏自信地說。

市面上不少品牌流行在瓶罐貼上「站立式膠膜標籤（Eye Catch）」，目的是抓住消費者的目光，但購買後標籤就沒用了，丟掉實在浪費。2019年起，花王（台灣）全面去除站立式標籤，成功減少321萬枚塑膠材質標籤。

不只如此，一匙靈洗衣粉採用環保紙湯匙取代原有的塑膠湯匙，每年減少13.4噸的塑膠垃圾，降低74噸的碳排量；推出減塑包裝2.0產品的Bioré沐浴樂易包。

花王（台灣）於6月即將推出懸掛式設計的減塑包裝Bioré沐浴樂易包新產品，預計能減少68%的塑膠使用量。 圖／張皓婷 攝影

守護生命領域 杜絕登革熱疫情—防蚊乳液全新登場

當然，地球面臨的不只塑膠危害，全球暖化也是現在進行式，隨著氣溫越來越高，病媒蚊蠢蠢欲動，加速登革熱、瘧疾等疾病的傳播，位處亞熱帶的台灣更是首當其衝。當炎炎夏日到來，情況變得更嚴重，蚊子、小黑蚊傾巢而出，一不留神四肢滿是紅豆冰，癢得令人難受！

花王（台灣）今年5月推出「Bioré GUARD 防蚊乳液」，日本專利「防蚊立技術」使肌膚成為蚊蟲不喜歡的表面，蚊子站都站不穩，且長達6小時防護不怕叮咬，不論室內或戶外，隨時隨地都能安心使用。

「Bioré GUARD 防蚊乳液」6小時長效防護，有效防止蚊蟲叮咬肌膚。 圖／張皓婷 攝影

除了大眾熟知的居家與個人清潔用品，在友善環境方面，花王化學品事業推出多項創新產品，例如：將廢棄寶特瓶轉化為新材料，用於柏油路面以增加混凝土硬度、減少磨損；開發用於無人機噴灑的功能性展著劑，使農藥用量減半，對台灣發展永續農業提供一個更友善環境的解方。

迎接未來挑戰 下一代永續教育不能等

備受親子喜愛的「扎根教育 關懷社會」展區，呈現花王（台灣）長期推廣「兒童清潔安全教育」、「月經平權兩性衛教」和「校園永續生活教育」的豐碩成果，展區特別設有家事互動體驗區、「花王Kirei美好永續生活 Kirei小將特訓班」線上答題闖關等精彩活動，孩子們玩得不亦樂乎，學到一生受用的素養知識。

「我們全體員工一同積極參與淨灘活動，也針對有光明未來的孩童們，推廣安全與清潔教育。」花王（台灣）董事長暨總經理長谷川尚一說。

早在2011年，花王（台灣）與靖娟兒童安全文教基金會合作，年年走訪小學推廣「兒童清潔安全教育」，教導孩童安全有效率的清潔方法，回家懂得分擔一些家事，成為家人的小幫手。同時，舉辦親子教育講座、推出親子共讀線上繪本「花之王國清潔大作戰」、與線上學習網站 PaGamO 合作線上答題闖關等。

花王（台灣）進校推廣「兒童清潔安全教育」，讓孩子們養成生活自理與家事共同分擔的意識。 圖／花王（台灣）提供

台灣四面環海，根據2022年全台海岸廢棄物快篩調查，估計海岸廢棄物垃圾總量為955噸，雖然近3年海廢量正在減少，但部分海岸仍可見廢棄物散落，沉浮海中看不見的垃圾更是不可勝數。

花王（台灣）2020年正式啟動「福爾摩沙1520海洋計畫」，每年沿著海岸線進行淨灘活動，內部員工、供應商夥伴和各鄉鎮在地居民是行動中不可或缺的角色，大家捲起袖子，彎下腰拾起垃圾，努力重現海岸的自然之美。

不過，淨灘若只是撿撿垃圾，無法根除垃圾的源頭，計畫結合了海洋教育講座與生態導覽，在專業講師的介紹下，認識不同海廢種類、體會保護生態系的重要性，進一步養成減少塑膠和廢棄物產生的生活習慣。

花王（台灣）每年舉辦淨灘活動，為海洋環境貢獻一己之力。 圖／花王（台灣）提供

串聯所有夥伴 一起共創美好永續生活

三度蟬聯「遠見ESG企業永續獎」、連續四年榮獲「TCSA 十大永續典範外商企業獎」，花王（台灣）已穩居企業永續前段班；然而，永續是一條漫長又充滿挑戰的道路，僅憑一家企業的力量推動仍有極限。

「我們希望與年輕族群、教育團體、環境組織以及通路夥伴合作，一起思考出有競爭力的商品，共同推動 ESG 行動。」長谷川尚一滿懷期待，要集結眾人之力，讓花王（台灣）的永續行動最大化。

花王（台灣）董事長暨總經理長谷川尚一。 圖／張皓婷 攝影

在台成立60週年，「Kirei making life beautiful」不再是精神口號，而是永續落地的典範，邁向下一個60年，花王（台灣）邀請更多民眾加入行列，用一個消費選擇、一個生活習慣的改變，進一步為環境與社會做出貢獻，共創Kirei美好永續生活，指日可待。