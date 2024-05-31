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檢察界「柯媽媽」出線了！她獲總統府提名考試委員

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
司法官學院院長柯麗鈴。記者王聖藜／攝影
司法官學院院長柯麗鈴。記者王聖藜／攝影

檢察官出身的司法官學院院長柯麗鈴獲提名考試委員，她曾獲法務部推荐為大法官人選，但失之交臂；柯麗鈴過去也曾在司法官學院擔任導師，善於與學員溝通，一代一代準司法官私下都叫她「柯媽媽」。

司法官學院23期的柯麗鈴擁台灣大學法律學士、英國倫敦大學法律碩士學位，歷任法務部主任秘書、基隆、苗栗地檢署檢察長；柯淡泊名利，接任檢察長還是由長官「敦請」上任，從不填寫志願與同僚競逐首長大位。

柯麗鈴調法務部辦事期間，側重婦幼保護有關制度，埋首研議婦幼法案，法務部去年推荐柯為大法官參考人選，對柯麗鈴有「長期關懷司法弱勢，全心投入婦幼保護、幫助提升我國在全球防制人口販運評比成績」的美言。

柯麗鈴在司法官學院任訓導主任期間，學院強制學生住宿、並有夜間10點門禁，柯傾聽學員的心聲，將門禁延後1小時；受過訓的司法官說「從沒看她生氣」，資深司法官說「檢察體系有這種氣質的人並不多」。

檢察官偵查為本業，柯麗鈴在其柔性司法外表下，仍維持檢察官辦案本色。曾為柯麗鈴部屬的檢察官說，柯在檢察長任內指導辦案，氣定神閒，不過，對案子的掌握度並不輸任一檢察首長；她在苗栗檢察長任內，還曾偵破跨國詐騙集團，指派檢察官赴海外帶回行騙歹徒。

柯麗鈴在檢察圈子表現受各方肯定，但為人低調，但她夫婿、台大法學院特聘教授俊榮，則曾入閣擔任內政部長、教育部長；葉俊榮處理過「卡管案」，不過，檢察體系內從未有人對政治性高的台大校長遴選案好奇向柯查問，可見她在檢察界的獲敬重及輩份。

司法官 檢察官 法務部

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