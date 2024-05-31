聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳舜文新聞獎論壇 聯合報分享創新說故事

聯合報／ 記者洪欣慈／台北報導
吳舜文新聞獎校園論壇昨於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人與學生分享媒體如何從細微處察覺社會問題，聯合報副總編輯蔡惠萍（右三），及聯合報策展營運中心總監林秀姿（右二）、組長洪欣慈（右）與學生座談，並和吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順（左三）、文大新聞暨傳播學院院長兼系主任郭文平（左二）及學生合影。記者邱德祥／攝影
吳舜文新聞獎校園論壇昨於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人與學生分享媒體如何從細微處察覺社會問題，聯合報副總編輯蔡惠萍（右三），及聯合報策展營運中心總監林秀姿（右二）、組長洪欣慈（右）與學生座談，並和吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順（左三）、文大新聞暨傳播學院院長兼系主任郭文平（左二）及學生合影。記者邱德祥／攝影

吳舜文新聞獎校園論壇昨於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人到場與學子分享媒體如何從細微處察覺社會問題，繼而發展成專題報導、推動社會改變，以及在科技高速變化的時代下，如何透過數位工具創新說故事。許多學生對媒體工作、ＡＩ是否會改變產業樣貌感到好奇，現場反應熱烈。

吳舜文新聞獎助基金會去年開始陸續在全台各大學舉辦「驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」校園論壇，盼藉由業界分享實務經驗，促進產學交流，為新聞領域注入創新能量。今年首場由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、聯合報副總編輯蔡惠萍，以及聯合報策展營運中心總監林秀姿、組長洪欣慈與學生座談。

「很難想像以前用捷運站插座充電，是會被起訴的。」蔡惠萍以北捷設置充電座報導為例，二○一二年時，有民眾因在捷運站為手機充電，被依刑法竊佔電能罪送辦並起訴，一開始各媒體只當成社會新聞處理，但她鍥而不捨報導，終讓北捷改變，不僅讓充電座成為捷運站的「標配」，更帶動包括台鐵等各交通運具跟進。她鼓勵在場學子，「相信自己所相信的，也報導自己所相信的。」堅持就有機會促成改變。

林秀姿則藉榮獲「SOPA亞洲卓越新聞獎」作品「她們的故事」，分享如何將性別議題，以創新方式喚起社會感動，媒體會持續為老問題尋找新方式與社會溝通，直到改變發生。

有學生提問，面對ＡＩ來襲，媒體從業人員有哪些能力是不會被取代的？林秀姿表示，「只有人才能幫人伸張正義」，人才能察覺問題、為不公發聲。洪欣慈認為，感受力、觀察力、批判力，都是作為媒體工作者無法被取代的價值，ＡＩ可以輔助工作，但不會是提問者。

長期關注社會責任、新聞素養及人才培育的吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順說，基金會創立卅八年始終秉持新聞業專業、公正、客觀的初衷與價值，三年前設立學生獎，校園論壇未來也將持續舉辦，希望藉此鼓勵對新聞業有使命和理想的年輕人。

第卅八屆吳舜文新聞獎預計七月十五日至七月卅一日收件，歡迎各校學生及媒體從業人員報名。

卓越新聞獎 台鐵 捷運 校園

延伸閱讀

吳舜文獎文大座談 聯合報分享專題心法、創新說故事

龍山寺捷運站出口8旬老翁搭電扶梯暈眩摔成一團 2人受傷送醫

李安妮出面整合地主允出資 李登輝故居終於登錄紀念建築

我國創立最早基金會 清大庚子賠款中基會滿百年

相關新聞

吳舜文新聞獎論壇 聯合報分享創新說故事

吳舜文新聞獎校園論壇昨於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人到場與學子分享媒體如何從細微處察覺社會問題，繼而發展成專題報導、...

故宮百年迎國際交流 翠玉白菜2025年出訪捷克

國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌今天率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流...

政院核定水災智慧防災計畫 5年投入30.9億元

行政院長卓榮泰今日於行政院會聽取經濟部「近期水情展望及防汛準備」報告後表示，為因應汛期將至，行政院已核定新一期「水災智慧...

擴大吸引千萬觀光客 觀光署：2028年達成兆元產業

交通部觀光署上午在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，提出四大策略，包含「觀光品牌引客千萬」、「環島亮點捲動國旅...

牙醫師全聯會響應世衛行動 場外論壇談口腔健康不平等

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉辦，我國雖然未受邀參與，但在場外仍有不少活動來替我國發聲。中華民國牙醫師公會全國聯合會舉...

打造護國神山群 國發會鎖定高階自行車、IC設計等產業

．國發會主委劉鏡清今天至立院經委會進行業務報告，強調要鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位。 劉鏡清表示，目前台灣的伺服器與儲存設備全球市占率約九成，而晶圓代工全球市占率約65%，IC封測全球市占率則約53%，可以說是台灣斷鏈、全球斷鏈，而接下來鎖定高階自行車、IC設計、電子零件等產業。目前高階自行車全球市占率19.8%、IC設計全球市占率17.3%、電子零件全球市占16.2%，目標要把這些產業的全球市占率拉高到30%，屆時台灣就有六座山，台灣全球經濟地位更為重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。