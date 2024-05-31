吳舜文新聞獎論壇 聯合報分享創新說故事

吳舜文新聞獎校園論壇昨於文化大學舉行，聯合報新聞部得獎人到場與學子分享媒體如何從細微處察覺社會問題，繼而發展成專題報導、推動社會改變，以及在科技高速變化的時代下，如何透過數位工具創新說故事。許多學生對媒體工作、ＡＩ是否會改變產業樣貌感到好奇，現場反應熱烈。

吳舜文新聞獎助基金會去年開始陸續在全台各大學舉辦「驅動社會創新：媒體如何發揮社會影響力」校園論壇，盼藉由業界分享實務經驗，促進產學交流，為新聞領域注入創新能量。今年首場由吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順、聯合報副總編輯蔡惠萍，以及聯合報策展營運中心總監林秀姿、組長洪欣慈與學生座談。

「很難想像以前用捷運站插座充電，是會被起訴的。」蔡惠萍以北捷設置充電座報導為例，二○一二年時，有民眾因在捷運站為手機充電，被依刑法竊佔電能罪送辦並起訴，一開始各媒體只當成社會新聞處理，但她鍥而不捨報導，終讓北捷改變，不僅讓充電座成為捷運站的「標配」，更帶動包括台鐵等各交通運具跟進。她鼓勵在場學子，「相信自己所相信的，也報導自己所相信的。」堅持就有機會促成改變。

林秀姿則藉榮獲「SOPA亞洲卓越新聞獎」作品「她們的故事」，分享如何將性別議題，以創新方式喚起社會感動，媒體會持續為老問題尋找新方式與社會溝通，直到改變發生。

有學生提問，面對ＡＩ來襲，媒體從業人員有哪些能力是不會被取代的？林秀姿表示，「只有人才能幫人伸張正義」，人才能察覺問題、為不公發聲。洪欣慈認為，感受力、觀察力、批判力，都是作為媒體工作者無法被取代的價值，ＡＩ可以輔助工作，但不會是提問者。

長期關注社會責任、新聞素養及人才培育的吳舜文新聞獎助基金會秘書長廖建順說，基金會創立卅八年始終秉持新聞業專業、公正、客觀的初衷與價值，三年前設立學生獎，校園論壇未來也將持續舉辦，希望藉此鼓勵對新聞業有使命和理想的年輕人。

第卅八屆吳舜文新聞獎預計七月十五日至七月卅一日收件，歡迎各校學生及媒體從業人員報名。