快訊

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

故宮百年迎國際交流 翠玉白菜2025年出訪捷克

中央社／ 台北30日電
國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流，如明年將首次出借典藏文物如「翠玉白菜」等到捷克展出。圖為故宮翠玉白菜。圖／聯合報系資料照片
國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流，如明年將首次出借典藏文物如「翠玉白菜」等到捷克展出。圖為故宮翠玉白菜。圖／聯合報系資料照片

國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌今天率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流，如明年將首次出借典藏文物如「翠玉白菜」等到捷克展出。

故宮今天舉行媒體茶敘並預告「故宮100＋」院慶系列活動亮點。蕭宗煌期許故宮不只是台灣、亞洲、世界的故宮，還要成為全民的故宮。副院長黃永泰則指出，「故宮100＋」將分為出版品、展覽、宣傳行銷、活動及文創開發等，從不同方面推動系列活動。

出版品包含故宮大事選編、故宮學術季刊發行等，關於展覽及國際交流，副院長余佩瑾則指出，下半年南北院精彩展覽將接力登場，為故宮100週年提前暖身。

以北部院區為例，9月將有「大美不言—國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶典藏精粹」國際合作展登場，展出三方收藏精品；故宮南院9月則將舉辦「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，展出故宮、沖繩縣立博物館．美術館、那霸市歷史博物館等館藏。

「故宮100＋」系列國際展覽上，則因應今年4月捷克「國家文物保護法」修正案（該法為捷克司法免扣押修法案）正式生效，在司法免扣押的原則下，故宮文物預定2025年9月至12月首次赴捷克展出。由故宮與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展，預計精選「翠玉白菜」、「清明上河圖」等約百件故宮珍品並搭配數位展件展出。

蕭宗煌分享，這檔捷克展覽是等了20年的展覽，他與捷克布拉格國家博物館館長相識於國際博物館協會（ICOM），2005年時，該館長一直希望能與故宮合作，在捷克推出故宮合作展，但因司法免扣押問題無法成行，才改由他當時任職的國立台灣博物館與捷克合作展出，對方等了20年，終能與故宮合作，是非常圓滿的結局。

除捷克合作展外，故宮預計明年也將與法國巴黎凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）攜手合作，赴法展出「龍展」，透過87組件展件，吸引法國觀眾認識神秘的東方龍文化。

博物館 國立故宮博物院 捷克

延伸閱讀

「故宮100+」百年院慶活動預告！多國合作策展、文創周邊及院史漫畫引期待

外籍旅客不到五成 故宮院長蕭宗煌盼兩岸恢復正常旅遊

故宮博物院明邁向百年 院慶活動暖身起跑

出包！高清文物圖檔外流「淘寶45元買得到」 故宮：已提2改善措施

相關新聞

故宮百年迎國際交流 翠玉白菜2025年出訪捷克

國立故宮博物院將在明年迎接建院100年，故宮院長蕭宗煌今天率領團隊宣布「故宮100＋」院慶系列活動起跑，其中包含國際交流...

政院核定水災智慧防災計畫 5年投入30.9億元

行政院長卓榮泰今日於行政院會聽取經濟部「近期水情展望及防汛準備」報告後表示，為因應汛期將至，行政院已核定新一期「水災智慧...

擴大吸引千萬觀光客 觀光署：2028年達成兆元產業

交通部觀光署上午在行政院會報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，提出四大策略，包含「觀光品牌引客千萬」、「環島亮點捲動國旅...

牙醫師全聯會響應世衛行動 場外論壇談口腔健康不平等

世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦舉辦，我國雖然未受邀參與，但在場外仍有不少活動來替我國發聲。中華民國牙醫師公會全國聯合會舉...

打造護國神山群 國發會鎖定高階自行車、IC設計等產業

．國發會主委劉鏡清今天至立院經委會進行業務報告，強調要鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位。 劉鏡清表示，目前台灣的伺服器與儲存設備全球市占率約九成，而晶圓代工全球市占率約65%，IC封測全球市占率則約53%，可以說是台灣斷鏈、全球斷鏈，而接下來鎖定高階自行車、IC設計、電子零件等產業。目前高階自行車全球市占率19.8%、IC設計全球市占率17.3%、電子零件全球市占16.2%，目標要把這些產業的全球市占率拉高到30%，屆時台灣就有六座山，台灣全球經濟地位更為重要。

雷驤離世享壽85歲 雷光夏：父親熱愛生命 如今輕快飛奔而去

當代著名藝術家雷驤今天上午傳出過世消息，享壽85歲。他的女兒、知名音樂人雷光夏證實這個消息，她表示，父親昨天傍晚因多重疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。