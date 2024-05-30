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生輔員津貼低於最低時薪 原民會允一周內解決

中央社／ 台北30日電

無黨籍立委高金素梅今天表示，原民會給予學生生活輔導員津貼，換算時薪低於勞基法最低時薪，是公然違法。原民會指出，將在一周內簽核，以符合勞基法最低時薪的規定，並追溯到今年1月。

立法院內政委員會今天邀請原民會主委曾智勇率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

無黨籍立委高金素梅在質詢時指出，原民會「113年度原住民學生課後扶植計畫」提供生活輔導員津貼每月為新台幣6500元，但換算時薪後，低於勞基法規定的最低時薪183元，這是公然違法。她在4月就發公文給原民會，但原民會至今尚未調整。

列席的原民會教文處長楊正斌指出，目前生活輔導員津貼換算時薪約在167元左右，原民會將比照教育部夜光天使計畫，追溯到今年1月1日，符合勞基法規定的最低時薪，現在正在簽核當中。曾智勇表示，目前還沒有看到，但是會在一周內簽核。

時薪 曾智勇 高金素梅

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