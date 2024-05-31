「人才是家的主宰！」森鉅建設跨界新思維，打造「無共款」的家

台灣建築業新一代品牌 森鉅注入新思維。 圖／森鉅建設 提供

空間不該被定義綑綁，用建築拉開生活的景深！林口「森鉅旭」以純白清透「弱建築」打造美學經典，推出短短半年即風光完銷；鳳鳴重劃區「森鉅承」將老樹與建築結合，開創「人天共好」情感建築新標竿。新銳品牌「森鉅建設」所到之處，總能擺脫制式僵硬的既有模式，探索土地肌理更多的可能，同時忠於居住者對生活的想像。

跨界思維，造就貼近理想的每戶人家「森鉅建設」由40年老字號、信譽優良的「森聯機構」二代簡旭聰總經理創辦，簡總經理擁有加拿大英屬哥倫比亞大學土木工程學士、美國史丹佛科學管理與工程碩士高學歷，攜手在行銷公關領域表現傑出的副總經理Candice，運用跨界新思維成立建築新品牌，「森鉅」二字呼應「森思熟綠，創意匯鉅」的創業精神，也為台灣建築業帶來新一代科技革命。

「建築產業不僅只是房子軀殼，還要能符合時代、給予人們歸屬感，就像矽谷的居住環境，反應了優渥收入對應高品質的居家質感，以及下班後慢活自在的生活態度。」簡旭聰總經理認為，除了把房子蓋好，更要讓住在裡面的人，能夠擁有理想中的生活，因此森鉅建築的每一件作品，都是經過團隊深刻研究在地的人文與地景後，精雕細琢打造出符合居住需求的產品，「要讓客戶覺得這棟建築就是屬於自己生活理念憧憬的寫照。」

科技思維融入厚工底蘊 獨創森鉅價值。 圖／森鉅建設 提供

精工品質X 零距離服務，創造更長遠的價值承襲40年建築經驗，「森鉅建設」秉持蓋房子的精工專業，屢屢在區域樹立生活美學新地標，為住戶營造人、空間與城市共好的舒適環境，給住戶一個有心意的家。在軟體方面，「森鉅建設」也運用科技人與廣告人的專長，打造了從購買到交屋、售後居住服務一站整合的APP系統，讓住戶可以直接與建設公司溝通對話，舉凡工程客變需求預約、建材的選色決定、以及交屋後社區的公設預約、住戶的E-home鑰匙、訪客的預約、充電樁用電管理、管理費的繳納與繁複對帳……，「森鉅建設」透過APP單一平台將繁瑣的社區管理全面E化，讓住戶買到的不只是一間房子，還有永續服務和管理，讓買房這件事從簽約那一刻起，直到入住多年，都能貼近住戶對美好家園的想望。Candice表示，「人才是家的主宰，把住戶照顧好，才能創造建築的長遠價值。」

林口AI智慧園區國際門戶雙建築案，超越自我不止息繼首發作品「森鉅旭」、「森旭承」叫好叫座，「森鉅建設」今年將於林口門戶推出雙建築鉅作，呼應林口躍上世界舞台，詮釋「Modern-Magic」無限想望。創意建築加上不設限的暖心服務，勢必再次翻越想像的疆界，邁向饒富生命力的居宅新境界。