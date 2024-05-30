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駐美代表俞大㵢為天使台灣日開球 雄鷹啦啦隊熱舞

中央社／ 洛杉磯29日專電

台灣僑胞在洛杉磯天使主場舉行台灣日活動，駐美代表俞大㵢站上投手丘為比賽開球；台灣職棒雄鷹啦啦隊Wing Stars與12名台裔女孩一起跳開場舞。

前台灣職棒球員、現在美國擔任教練的戴于程是天使隊台灣日的發起人。去年舉辦第一屆，今年有超過1千名洛杉磯地區僑胞參與，身上穿著Taiwan字樣的1號球衣，一起坐在觀眾席。

天使隊今天在主場迎戰紐約洋基，票房熱絡。這場台灣日活動由橘郡僑胞組成籌備委員會、長榮航空贊助，在球場入口的廣場，觀光署及台灣美食珍珠奶茶都來擺攤。

俞大㵢受訪表示，台灣和美國無論在自由、民主、人權都是理念相近的國家，運動更是理念相近，今天有眾多的台灣鄉親進場看球，享受美好的夜晚，他自我期許開出好球，無論如何不能落地。

俞大㵢談到，駐美外交官的工作重點在促進台美之間在國防、經貿及參與國際組織的合作，今年是「台灣關係法」45週年，象徵台美關係堅若磐石；僑胞舉行台灣日活動，更是軟實力的展現，進一步深化台美關係。

俞大㵢開球之前，職棒台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars有7名成員在外野草皮上，與12名台裔女孩一起演出舞蹈。

男子團體5566成員、Wing Stars策略長孫協志說，代表台灣參加大聯盟的台灣日活動，可以說是「台灣代表隊」，一定要拿出最佳表現，讓更多人認識台灣有一支台鋼雄鷹職棒隊。

共同參與演出的台裔女孩許之綾受訪表示，為了這次的舞蹈演出，花了將近一個月的時間排練，能夠代表台灣的感覺非常驕傲，但同時也很緊張、興奮。

Wing Stars隊長「螢螢」蔡佩螢表示，雄鷹啦啦隊成軍不到半年，能夠有機會在世界棒球的殿堂展現自己，能夠在這個舞台上盡情展現，是一次非常難得的經驗。

俞大㵢 台美關係 珍珠奶茶

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